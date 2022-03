Γρεβενά

Γρεβενά: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο

Τρεις αγνοούμενοι και ένας τραυματίας. Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις τις πυροσβεστικής.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στα Γρεβενά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το εργοστάσιο που ανήκει στην εταιρία ΕΛΤΕΚ έχει καταστραφεί ολοσχερώς ενώ πληροφορίες τόσο από την Πυροσβεστική όσο και από την Αστυνομία αναφέρουν ότι αγνοούνται τρεις εργαζόμενοι. Ο φύλακας του εργοστασίου που μόλις είχε αλλάξει την βάρδια του και έφευγε για το σπίτι του είναι τραυματισμένος και μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο Γρεβενών.

Σύμφωνα με την διοικήτρια του νοσοκομείου Γρεβενών Ευτυχία Καπάτου που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κατάσταση υγείας του φύλακα δεν εμπνέει ανησυχία ενώ του έχουν παρασχεθεί οι πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο της έκρηξης βρίσκονται οχήματα της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Για λόγους ασφαλείας η πρόσβαση στον χώρο έχει αποκλειστεί. Ο κ.Δημήτρης Παλέγκας κάτοικος της Ιτέας Γρεβενών ανάφερε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ότι «η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή και νοιώσαμε την γη και τα σπίτια μας να ταρακουνιούνται όπως στον σεισμό του 1995...». Μίλησε για ένα τεράστιο σύννεφο καπνού που υψώθηκε εκατοντάδες μέτρα πάνω από το έδαφος κι ότι τα γύρω χωράφια σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων από την περίφραξη του εργοστασίου έχουν γεμίσει με κομμάτια από μπετόν και σίδερα που προέρχονται τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Ο δήμαρχος Γρεβενών κ Γιώργος Δασταμάνης δήλωσε ότι η έκρηξη ακούστηκε και μέσα στην πόλη ενώ ο ήχος της έφτασε έως τον Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών και στην Αιανή Κοζάνης. Ορισμένες εγκαταστάσεις του εργοστασίου που παρήγαγε εκρηκτικές ύλες για λόγους ασφαλείας είναι κάτω από το έδαφος ενώ σύμφωνα με τον αξιωματικό της πυροσβεστικής που βρίσκεται στο σημείο «το εργοστάσιο έχει μετατραπεί σε μια άφορφη μάζα από μπάζα και σίδερα».

Οι δύο από τρεις εργαζομένους που αγνοούνται είναι από το χωριό Δημητρα και την πόλη των Γρεβενών ενώ ο τρίτος από χωριό της Κοζάνης.

Έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών στους Αγαλαίους Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 11 #πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και δυνάμεις από 2η και 5η ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 21, 2022

