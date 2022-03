Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έκρηξη στο σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ισχυρή έκρηξη κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες από το Κίεβο.

(φωτογραφία αρχείου)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, καθώς συνεχίζεται η ρωσική επίθεση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ανάρτηση στο Twitter του συμβούλου του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας Αντόν Χεραστσένκο.

Another siren sound in past 10 minutes, a huge explosion was heard not far from the #Kyiv center.#Ukraine pic.twitter.com/przmMB1GFx — Jeyhun Aliyev (@JeyhunAliyev6) March 2, 2022

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το Κίεβο, η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση, μετέδωσε το Reuters.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Αύριο συνεχίζονται οι συνομιλίες

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα παραμένει προσηλωμένη στην αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας προσθέτοντας ότι πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος συγκεκριμένων όπλων που δεν θα μπορούν ποτέ να αναπτυχθούν στο ουκρανικό έδαφος.

«Πρέπει να εντοπιστούν συγκεκριμένοι τύποι όπλων κρούσης που δεν θα αναπτυχθούν ποτέ στην Ουκρανία και δεν θα δημιουργηθούν», είπε ο Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της οποίας δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του υπουργείου του.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ είπε ότι η Μόσχα αναγνωρίζει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως ηγέτη της Ουκρανίας και χαιρέτισε ως «θετικό βήμα» το γεγονός ότι ο Ζελένσκι θέλει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας.

«Οι διαπραγματευτές μας είναι έτοιμοι για τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων για αυτές τις εγγυήσεις με εκπροσώπους της Ουκρανίας», είπε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε σε συνέντευξή του την Τρίτη ότι η Ρωσία έπρεπε να σταματήσει τους βομβαρδισμούς της στην Ουκρανία προτού πραγματοποιηθούν περαιτέρω συνομιλίες. Ζήτησε εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά από το ΝΑΤΟ και όχι από τη Ρωσία.

Ο ρωσικός στρατός δημιουργεί έναν διάδρομο ασφαλείας για την μετακίνηση της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

Νωρίτερα, το Reuters είχε μεταδώσει πως η ρωσική αντιπροσωπεία βρισκόταν καθ’ οδόν για το σημείο συνάντησης με τους ουκρανούς, επικαλούμενο το πρακτορείο ειδήσεων Belta της Λευκορωσίας.

Σουηδία: μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Τέσσερα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν σήμερα τον σουηδικό εναέριο χώρο πάνω από την Βαλτική Θάλασσα, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Σουηδίας.

«Υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, αντιμετωπίζουμε αυτό το συμβάν πολύ σοβαρά», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο των Ενόπλων Δυνάμεων της Σουηδίας.

Η παραβίαση του σουηδικού εναέριου χώρου σημειώθηκε ανατολικά της νήσου Γκότλαντ, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ

Έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συγκάλεσε την ερχόμενη Παρασκευή, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο τουίτερ.

Προσθέτει ότι έχει προσκληθεί να συμμετάσχουν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, 'Αντονι Μπλίνκεν, η Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Λις Τρας, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ και η Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Μέλανι Τζόλι.

Να σημειωθεί ότι την ίδια ημέρα, στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδας, συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Μόσχα: Εκατοντάδες Ρώσοι νεκροί

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην Ουκρανία έχουν σκοτωθεί 498 Ρώσοι στρατιώτες και έχουν τραυματισθεί 1.597 από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Είναι η πρώτη φορά που η Μόσχα δίνει στην δημοσιότητα στοιχεία για τις απώλειες της.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι περισσότεροι από 2.870 Ουκρανοί στρατιώτες και ‘εθνικιστές’ έχουν σκοτωθεί και περίπου 3.700 είναι οι τραυματίες σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. Ο αριθμός αυτός δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθεί και δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο εκ μέρους της Ουκρανίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωγράφου: Μάνα και κόρη ζούσαν με το πτώμα του πατέρα μέσα στο σπίτι

Αμπράμοβιτς: Πουλά την Τσέλσι και δωρίζει τα χρήματα σε Ουκρανούς

Γυναικοκτονία στην Ανδραβίδα: Σκότωσε την γυναίκα, τα παιδιά του και αυτοκτόνησε