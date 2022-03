Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γερμανία: εκατοντάδες θάνατοι σε 24 ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ στην Γερμανία προκάλεσε ο ημερήσιος αριθμός νεκρών από επιπλοκές του κορονοϊού. Νέα “έκρηξη” στα κρούσματα.

Στην Γερμανία επιβεβαιώθηκαν 318.387 κρούσματα του SARS-CoV-2 τις προηγούμενες 24 ώρες,σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Το σύνολο των κρουσμάτων κορονοϊού στην χώρα έχει φθάσει τα 19.596.530, σύμφωνα με τους αριθμούς που δημοσιοποίησε ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Οι ημερήσιο θάνατοι ασθενών, εξαιτίας επιπλοκών του COVID-19 ανήλθαν σε 300, προκαλώντας νέο σοκ στην Γερμανία.

Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στην χώρα ανέρχεται σε 127.822 νεκρούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βοριάδες και άνοδος θερμοκρασίας την Πέμπτη

Λάρισα: νεκρό ζευγάρι από την φωτιά στο τζάκι

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ - ΕΕ για Ουκρανία και Ενέργεια