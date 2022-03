Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα για πιστοποιητικό εμβολιασμού: Δεν τίθεται θέμα κατάργησης των περιορισμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, τόνισε κατηγορηματικά ότι δεν εξετάζεται η 4η δόση εμβολιασμού για τον γενικό πληθυσμό.

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», είπε ότι το πρόστιμο των 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών θα σταματήσει να ισχύει από τις 15 Απριλίου γιατί αυτό επιτάσσει η πορεία της πανδημίας αφενός, αλλά και γιατί αφετέρου πέτυχε τον στόχο του. «Χιλιάδες άνθρωποι άνω των 60 ετών εμβολιάστηκαν και δεν περιμένουμε άλλους μέσα στο καλοκαίρι, από φθινόπωρο πάλι».

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε να σβηστεί και το πρόστιμο των 300 ευρώ, η κυρία Γκάγκα είπε ότι αυτό δεν είναι λογικό γιατί όταν η Πολιτεία θέτει έναν κανόνα αυτός θα πρέπει να ακολουθείται, διαφορετικά κανείς δε θα σεβαστεί τον επόμενο.

Η κυρία Γκάγκα ήταν κατηγορηματική στο θέμα της άρσης των περιορισμών για τους ανεμβολίαστους με την κατάργηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού, λέγοντας πως «δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα» και είπε πως όσα αντίθετα έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής δεν προέρχονται από επίσημα χείλη της Κυβέρνησης.

Για το θέμα της αναστολής εργασίας στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, η κυρία Γκάγκα δεν θέλησε να κάνει κάποια πρόβλεψη για το τι θα γίνει τελικά, αλλά τόνισε πως πλέον υπάρχουν στη διάθεση τους όλων των ειδών τα εμβόλια κι ακόμη κι αν κάποιοι φοβόντουσαν χωρίς λόγο τα εμβόλια MRNA – αλλά ο φόβος είναι ανθρώπινος – τώρα μπορούν να επιλέξουν ένα εμβόλιο άλλης τεχνολογίας.

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο 4ης δόσης εμβολίου, η κυρία Γκάγκα είπε πως τα αντισώματα φθίνουν μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, κυρίως σε ηλικιωμένους και ασθενείς που έχουν εμβολιαστεί κι αυτό είναι κάτι που εξετάζει η επιτροπή εμβολιασμών, αλλά σε ότι αφορά τον γενικό πληθυσμό δεν τίθεται τέτοιο θέμα.

Τέλος, η κυρία Γκάγκα ολοκλήρωσε επισημαίνοντας πως βρισκόμαστε σε μια φάση «διαχειρίσιμης έξαρσης της πανδημίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: νεκρό ζευγάρι από την φωτιά στο τζάκι

ΕΦΚΑ - Συντάξεις Απριλίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: η μάνα “εξηγεί” πως πέθαναν τα παιδιά (βίντεο)