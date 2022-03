Αθλητικά

Miami Open: Νίκες για Κύργιο και Κοκκινάκη

Ο Νίκ Κύργιος θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο τον Αντρέι Ρούμπλεφ, Νο 7 στον κόσμο.

O Nικ Κύργιος συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και πήρε την πρόκριση στο 2ο γύρο του Μαϊάμι Open.

O Eλληνοαυστραλός πρωταθλητής νίκησε με 7-6(3), 6-3 τον Αντριάν Μαναρινό και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Miami Open. Εκεί θα βρει τον Αντρέι Ρούμπλεφ, Νο 7 στον κόσμο, που πέρασε χωρίς αγώνα στη φάση των «64».

Και ο έτερος ομογενής από την Αυστραλία, Θανάσης Κοκκινάκης, πέρασε στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης μέσω προκριματικών. Ο 25χρονος τενίστας απέκλεισε με 6-4, 6-2 τον Ρισάρ Γκασκέ και παίζει στο 2ο γύρο με τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

