Δένδιας: Αν η Τουρκία επανέλθει στις προκλήσεις θα υπάρξουν συνέπειες

Το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, που διαμορφώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, και τις επιπτώσεις αυτού στην ευρύτερη περιοχή μας, περιγράφει ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας

Του Σπύρου Μουρελάτου

Το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, που διαμορφώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, και τις επιπτώσεις αυτού στην ευρύτερη περιοχή μας, περιγράφει ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Real News.

Ο κ. Δένδιας μιλά για την αναγκαιότητα αποφυγής συγκρούσεων στη ευρύτερη περιοχή, αλλά και το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, ενώ σε ό τι αφορά στην Τουρκία επισημαίνει:

"Η «Στρατηγική Πυξίδα» της Ε.Ε. αυτονόητα υπογραμμίζει ότι εφ όσον η Τουρκία επανέλθει στη προκλητική και παραβατική συμπεριφορά της θα υπάρξουν συνέπειες. Είναι ζωτικής σημασίας η αποκήρυξη κάθε αναθεωρητισμού.

Ο Υπουργός Εξωτερικών στέκεται ιδιαίτερα στις προσπάθειες της Αθήνας να δημιουργήσει ασφαλείς ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την απομάκρυνση των αμάχων από τη Μαριούπολη, όπου ζει πολυπληθής ελληνική ομογένεια. Λέει χαρακτηριστικά ότι:

Πρώτο μέλημα μας είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και η προστασία των αμάχων. Προτίθεμαι να μεταβώ στη Μαριούπολη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη μεταφορά της βοήθειας".

Αύριο ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει στο Κάιρο, όπου θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο ομόλογο του Σαμέχ Σούκρι σε ακόμη μία συνάντηση, που υπογραμμίζει το στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων Ελλάδος Αιγύπτου.

