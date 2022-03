Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συναγερμός για νάρκες στη Μαύρη Θάλασσα

Δύτες των ρουμανικών ενόπλων δυνάμεων επιχειρούν για την εξουδετέρωση νάρκης 70 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών. Άλλες δυο νάρκες στα τουρκικά χωρικά ύδατα.

Ομάδα δυτών των ρουμανικών ενόπλων δυνάμεων προσπαθεί να εξουδετερώσει νάρκη που εντοπίστηκε περίπου 70 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας, ενώ κι άλλες νάρκες έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες μέρες.

Νωρίτερα σήμερα οι τουρκικές αρχές ασφάλισαν νάρκη κοντά στα σύνορα με την Βουλγαρία, ενώ το Σάββατο εξουδετέρωσαν μια άλλη, πυροδοτώντας μια ισχυρή έκρηξη βόρεια της Κωνσταντινούπολης.

Η κύρια υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι αρκετές νάρκες έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα, αφού αποκόπηκαν από καλώδια κοντά στα ουκρανικά λιμάνια. Το Κίεβο διέψευσε τον ισχυρισμό αυτό, χαρακτηρίζοντάς τον παραπληροφόρηση και προσπάθεια αποκλεισμού τμημάτων της θάλασσας.

Η Ρουμανία συνορεύει στη Μαύρη Θάλασσα με τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Ουκρανία, στην οποία η Ρωσία εισέβαλε πριν από έναν μήνα.

Τη νάρκη εντόπισαν νωρίτερα σήμερα ψαράδες και ενημέρωσαν το ρουμανικό πολεμικό ναυτικό.

