“The 2Night Show”: οι καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Μαζί με δύο ηθοποιούς που μιλούν για την προσωπική διαδρομή και την καλλιτεχνική πορεία τους, μας κρατά συντροφιά την Δευτέρα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Ντάνιελ Νούρκα.

Ο νεαρός ηθοποιός, που έκανε την παρθενική του εμφάνιση στη σειρά «Οι συμπέθεροι από τα Τίρανα», μιλάει για την αλβανική καταγωγή του, τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα, την οικογένειά του, το modeling που ήρθε ξαφνικά στη ζωή του και το όνειρό του για την υποκριτική που έγινε πραγματικότητα. Τι είναι αυτό που τον δυσκόλεψε περισσότερο στον ρόλο του, ως «Άλφρεντ»; Πώς βρέθηκε στο casting της σειράς;

πίσης, ο Ντάνιελ Νούρκα τοποθετείται απέναντι στον ρατσισμό και περιγράφει τα όμορφα χρόνια στο Κιάτο, όπου ένιωσε αποδοχή και πήρε μια μεγάλη αγκαλιά από τους συμμαθητές του στο σχολείο. Μεταξύ άλλων, ανακοινώνει πως θα είναι στην καλοκαιρινή περιοδεία που θα κάνουν οι «Συμπέθεροι από τα Τίρανα» και τέλος, κάνει το δικό του πέρασμα από τον μικρό Σπύρο Ντούγια που τον περιμένει πώς και πώς στο δικό του στούντιο.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Παρθένα Χοροζίδου. Χειμαρρώδης, αυθόρμητη και με αστείρευτο χιούμορ, μιλάει για τον κατάλληλο σύντροφο που αναζητάει στη ζωή της. Θυμάται τη συμβουλή της Ελένης Καστάνη στο «Κόκκινο Δωμάτιο», το φιλί που έδωσε στον Γιούρκα Σεϊταρίδη στις «Τρίχες», και τον αφοπλιστικό τρόπο που αντιμετώπισε το «σεντόνι» που έζησε όταν ήταν στη σκηνή με τους Σπείρα Σπείρα.

Στη συνέχεια, μιλάει για την εκρηκτική Όλγα Τοντόροβα, τον ρόλο της στη σειρά «Άσε μας ρε μαμά» και ανακοινώνει τη μελλοντική συνεργασία της στο θέατρο με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου. Τέλος, η γυναίκα με τα χίλια χαρίσματα δείχνει πόσο νοικοκυρά είναι αφού προσπαθεί να καθαρίσει ένα καμένο τηγάνι!!!

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 24:00

