Κοινωνία

Πέτρος Φιλιππίδης: Παρών στη δίκη ο ηθοποιός - Ένταση μεταξύ των δικηγόρων (εικόνες)

Στο δικαστήριο ο ηθοποιός, στο πλευρό του η γυναίκα και ο γιος του. Στη δίκη και οι καταγγέλλουσες. Λογομαχία δικηγόρων.

Με ένταση ξεκίνησε στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. Το δικαστήριο οδηγήθηκε σε σύντομη διακοπή μετά την τοποθέτηση της εκ των δικηγόρων του Πέτρου Φιλιππίδη, Κικής Μπακιρτζίδου, που αντιτάχθηκε στο αίτημα για κατάθεση δυο εκ των τριών θυμάτων κεκλεισμένων των θυρών.

Σημειώνεται πως με την έναρξη της διαδικασίας οι δυο από τις τρεις γυναίκες που κατήγγειλαν τον κατηγορούμενο δήλωσαν δια των δικηγόρων τους ότι ζητούν να δοθούν οι καταθέσεις τους κεκλεισμένων των θυρών. Σκοπός της υποβολής του συγκεκριμένου αιτήματος, όπως είπαν οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής, είναι η προστασία των δυο γυναικών, οι οποίες, όπως ανέφεραν, ήδη έχουν υποστεί μεγάλο ψυχικό τραυματισμό.

Μεταξύ άλλων η κυρία Μπακιρτζίδου στη τοποθέτησή της στο ακροατήριο, ανέφερε: «Εκτίθεστε κύριες μου ποικιλοτρόπως και δε μπορείτε να έρχεστε να ρίχνετε εκ των υστέρων δάκρυα στο ποινικό ακροατήριο».

Ένταση μεταξύ των δικηγόρων

Η τοποθέτηση αυτή της κ. Μπακιρτζίδου προκάλεσε την αντίδραση των θυμάτων και των συνηγόρων τους. «Δεν σέβεστε τα θύματα! Ντροπή» απάντησε ο Αλεξανδρος Μίντζιας δικηγόρος των δυο θυμάτων και ακολούθησαν διαξιφισμοί που οδήγησαν το δικαστήριο σε διακοπή.

Νωρίτερα, ο Μιχάλης Δημητρακοπουλος είχε αναφέρει: «Ο κανόνας σε μια ποινική δίκη είναι η δημοσιότητα. Όλη η δικογραφία ήταν καθημερινά στα πρωινάδικα, στις μεσημεριανές εκπομπές. Τα πάντα είχα διακινηθεί σε φωτοτυπία. Ένας δεν είχε βγάλει το υπόμνημα του κατηγορουμένου, να υπάρχει η θέση του. Κάποιες έδωσαν συνεντεύξεις και το δημοσιοποίησαν από μόνες τους. Τότε δεν είχαν ψυχικό βάρος και άγχος; Υπάρχουν δημοσιεύματα που στο σύνολο τους κακοποιούν τον κατηγορούμενο. Θα ακουστεί και η φωνή του Πέτρου Φιλιππίδη. Οι τρεις καταγγέλλουσες είναι όλη η δικογραφία. Δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας. Αν γίνει κεκλεισμένων των θυρών, θα υπάρχει μια άλλη δίκη, κακοποιητική της πραγματικότητας».

Για πρώτη φορά στη δίκη ο Φιλιππίδης

Νωρίτερα, ο Πέτρος Φιλιππίδης εμφανίστηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας για να καθίσει στο εδώλιο για έναν βιασμό κατ’ εξακολούθηση και δυο απόπειρες. Στο πλευρό του ηθοποιού βρέθηκε η γυναίκα του Ελπίδα Νίνου με τον γιο τους, οι οποίοι έφτασαν στο δικαστήριο λίγο πριν τις 9 το πρωί.

Ο κατηγορούμενος ηθοποιός, ο οποίος από τον περασμένο Ιούλιο βρίσκεται προφυλακισμένος για την εν λόγω υπόθεση, δεν είχε εμφανιστεί την πρώτη ημέρα της δίκης στη δικαστική αίθουσα με το δικηγόρο του Μιχάλη Δημητρακόπουλο να ζητεί ολιγοήμερη διακοπή και να δηλώνει πως ο εντολέας του αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά αν χρειαστεί θα έρθει στο δικαστήριο ακόμη και με καροτσάκι.

Σήμερα πάντως ο Πέτρος Φιλιππίδης έφτασε λίγο μετά τις 8:30 το πρωί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο και ανέβηκε στην αίθουσα με ασανσέρ από το κυλικείο.

Συνήγορος Φιλιππίδη: Θα πρέπει να ακουστεί επιτέλους ο λόγος του

Ο συνήγορος του ηθοποιού Μιχάλης Δημητρακόπουλος μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" δήλωσε ότι ο εντολέας του σήμερα θα έρθει στο ακροατήριο και «θα τα πει όλα ενώπιον της Δικαιοσύνης». «Θα πρέπει να ακουστεί επιτέλους ο λόγος του Πέτρου Φιλιππίδη» τόνισε ο κ. Δημητρακόπουλος, ο οποίος μάλιστα σχολίασε και το ενδεχόμενο να τεθεί ζήτημα διεξαγωγής της δίκης κεκλεισμένων των θυρών για την προστασία των τριών γυναικών που είχαν καταγγείλει τον ηθοποιό για σεξουαλική κακοποίησή τους.

Το κατηγορητήριο για τον Πέτρο Φιλιππίδη

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που θα αναγνωστεί στο δικαστήριο, ο προσωρινά κρατούμενος από τον περασμένο Ιούλιο ηθοποιός, φέρεται να βίασε μία συνάδελφο του το 2008, πράξη που έγινε δύο φορές, καθώς και να αποπειράθηκε να βιάσει άλλες δύο ηθοποιούς, το 2010 και το 2014. Οι δύο πράξεις, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, τελέστηκαν μέσα στο καμαρίνι του, όπου βρέθηκαν οι συνάδελφοι του για επαγγελματικούς λόγους, ενώ στην τρίτη περίπτωση επιχείρησε να βιάσει την ηθοποιό μέσα στο αυτοκίνητο του, επίσης μετά από επαγγελματικό ραντεβού που είχε με την άνεργη τότε, παθούσα.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως οι καταγγέλλουσες έχουν στόχο την προσωπική τους προβολή δια της συκοφάντησης του ίδιου.

Πλην των τριών γυναικών, στο δικαστήριο αναμένεται να καταθέσουν και άλλοι συνάδελφοι τους μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών

