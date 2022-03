Κοινωνία

Κολωνός: μασκοφόρος προσπάθησε να βιάσει υπερήλικη... στον δρόμο!

Πως περιγράφουν τον άνδρα οι δύο ηλικιωμένες αδελφές, που βρέθηκαν αντιμέτωπες με τις αρρωστημένες ορέξεις του.



Τρόμος επικράτησε στον Κολωνό όταν νεαρός μασκοφόρος ποδηλάτης, επιτέθηκε σε δυο ηλικιωμένες αδερφές 86 και 93 ετών και προσπάθησε να βιάσει τη μια στη μέση του δρόμου.

Μετά την επίθεση, η 93χρονη αδερφή της άρχισε να ουρλιάζει και έτσι ο δράστης καβάλησε το ποδήλατό του και χάθηκε στα στενά της περιοχής.

Ο «σταρένιος» μασκοφόρος - έτσι περιέγραψαν το χρώμα της επιδερμίδας του τα θύματα- με τα μαύρα μαλλιά, ηλικίας 25-30 και ύψους 1.70-1.75, χτύπησε στις 14:30 της Κυριακής. Οι δυο ηλικιωμένες αδερφές, επέστρεφαν στο σπίτι τους στον Κολωνό, όταν ξαφνικά η 86χρονη ένιωσε απο πίσω της ένα χέρι να την αρπάζει και να την κολλάει σε ένα σταθμευμένο IX.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε στους αστυνομικούς, αιφνιδιστηκε και πριν προλάβει να αντιδράσει ο ανωμαλος με τη μαύρη μάσκα, άρχισε να ξεσπά πάνω της τις σεξουαλικές του διαστροφές θωπεύοντας τη.

Το σκηνικό της φρίκης με θύμα την ανήμπορη ηλικιωμένη ξεδιπλώθηκε μπροστά στα μάτια της 93χρονης αδερφής της η οποία άρχισε να ουρλιάζει με αποτέλεσμα ο δράστης να σπρωξει το θύμα και με το ποδήλατο να εξαφανιστεί. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Κολωνου με οδηγό τη μαρτυρία των δυο γυναικών προσπαθούν να εντοπίσουν τον ανώμαλο ποδηλάτη με τη μαυρη μάσκα πριν ξαναχτυπησει.





