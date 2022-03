Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Έως αύριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων με βάση όσα ανέφερε νωρίτερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

Όπως τόνισε υπήρχαν κάποια ζητήματα τεχνικής υφής, ωστόσο έως αύριο αναμένεται να λειτουργήσει η εφαρμογή. "Είχαμε πει ότι δε θα ταλαιπωρούσαμε τους λογιστές το καλοκαίρι και το πράττουμε" ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΑΔΕ μέχρι το άνοιγμα θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία προσυμπλήρωσης των εισοδημάτων, των φόρων που παρακρατήθηκαν και των φόρων που αναλογούν στα εισοδήματα στο νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Πέρα από το γεγονός ότι και φέτος ο φόρος εισοδήματος θα πληρωθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν έκπτωση 3% στην περίπτωση που επιλέξουν να καταβάλλουν το φόρο εφάπαξ έως τις 29 Ιουλίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Απίστευτα επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Νιγηρίας (εικόνες)

Φίλος Μπάμπη Αναγνωστόπουλου: Ήταν ευφυής και ευγενικός άνθρωπος

Ζούλιας για Φιλιππίδη: Ήταν εθισμένος στο σεξ