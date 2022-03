Οικονομία

Παπαθανάσης για αισχροκέρδεια: βαριά πρόστιμα και “λουκέτο” σε επιχειρήσεις

Τι είπε ο Αν. Υπουργός Ανάπτυξης στον ΑΝΤ1 για τα μέτρα στήριξης, τους κερδοσκόπους, τα καύσιμα και γιατί απαντά ότι δεν μειώνονται ο ΕΦΚ στα καύσιμα και ο ΦΠΑ.

«Καθημερινά δίνουμε δεκάδες πρόστιμα, απλά είναι μικρότερα από τα 640.000 ευρώ πρόστιμο που κόψαμε στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Το ίδιο κάναμε και με τον κορονοϊό», είπε ο Νίκος Παπαθανάσης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, την Τετάρτη.

Ερωτηθείς από τον Νίκο Χατζηνικολάου γιατί δεν δημοσιοποιούνται επωνυμίες των επιχειρήσεων που αισχροκερδούν, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είπε πως «υπάρχουν νομικά κωλύματα, υπάρχει η Δικαιοσύνη και πρέπει να την εμπιστευόμαστε. Το κάναμε και στην διάρκεια της πανδημίας. Καταγράφουμε και τα αποθέματα και έτσι λύσαμε και το πρόβλημα την περίοδο του κορονοϊού».

«Πάνω από 1.400.000 ευρώ είναι ήδη τα πρόστιμα, έχουν κλείσει και επιχειρήσεις, είναι συνεχείς οι έλεγχοι για αισχροκέρδεια, όπως κάναμε και στην πανδημία. Πάντα επιστρέφουμε για να τσεκάρουμε τις τιμές και τις επιχειρήσεις. Δεν ελέγχουμε μόνο για αισχροκέρδεια, αλλά και για εναρμονισμένη πρακτική. Όλες οι μονάδες είναι στον δρόμο, ελέγχουμε και πολλά πρατήρια, γιατί και εκεί έχουμε δείγματα», ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης.

Σχετικά με τα μέτρα στήριξη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ως ανάχωμα στο κύμα ανατιμήσεων, λόγω και της ενεργειακής κρίσης, ο κ. Παπαθανάσης είπε πως «δεν ξέρουμε πόσο βάθος θα έχει η κρίση. Η Ισπανία έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό εδώ και 38 χρόνια, ανάλογα και το Βέλγιο. Είναι μια εξωγενής κατάσταση, που δεν μπορεί να ελεγχθεί. Πρέπει να κρατήσουμε δυνάμεις. Όλα είναι στο τραπέζι και αξιολογούνται. Αλλά πρέπει να προσέξουμε γιατί δεν ξέρουμε πόσο βάθος θα έχει η κρίση».

Όπως συμπλήρωσε ο Νίκος Παπαθανάσης, «έχουμε ήδη δώσει 4 δις ευρώ και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους πολίτες, όπως κάναμε και με τα 43 δις ευρώ στην πανδημία», λέγοντας ακόμη πως για τους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου θα συνεχίσει η Κυβέρνηση να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ερωτηθείς γιατί η Κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΕΦΚ στα καύσιμα ή τον ΦΠΑ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, απάντησε ότι «η μείωση του ΕΦΚ και του ΓΦΠΑ είναι μια οριζόντιας δράση, που μειώνει τα κρατικά έσοδα. Αυτό που κάνουμε είναι στοχευμένα και στηρίζουμε τους πιο ευάλωτους και την μεσαία τάξη».

