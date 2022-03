Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή τους

Aνοιχτή είναι η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις για το έτος 2021.

'Ανοιξε η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2021.

Οι φορολογούμενοι με την είσοδό τους στην εφαρμογή θα πρέπει να έχουν επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ και στη συνέχεια θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα προσωπικά στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ. Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).

Υποχρέωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων έχουν περίπου 6,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, θα έχουν τον χρόνο να υποβάλουν τις δηλώσεις τους έως και το καλοκαίρι.

Να σημειωθεί ότι και εφέτος παραμένει παγωμένη η εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα από μισθούς του ιδιωτικού τομέα, επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητα και μερίσματα, αλλά και η πλήρης επαναφορά των τεκμηρίων διαβίωσης και του μέτρου των ηλεκτρονικών αποδείξεων για όλους τους φορολογούμενους.

Ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων μπορεί να πληρωθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη στο τέλος Ιουλίου και η τελευταία στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν φέτος:

• Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

• Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

• Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδος.

• Ο γονέας ή το μέρος συμφώνου που ασκεί τη γονική μέριμνα για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων.

• Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος ή ο δικαστικός εκκαθαριστής για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή πτώχευσης ή μεσεγγύησης, ή δικαστικός εκκαθάρισης κληρονομιάς, αντίστοιχα.

• Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, ανηλίκων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

• Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του θανάτου του.

