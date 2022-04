Κοινωνία

Μάνδρα: Νεκρός από φωτιά στο κρεβάτι του

Τραγικό τέλος για έναν άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο φλεγόμενο σπίτι του.

Νεκρός βρέθηκε ένας άνδρας 60 ετών μέσα στο φλεγόμενο σπίτι του, στη Μάνδρα Αττικής, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα στις 4 περίπου τα ξημερώματα χωρίς τις αισθήσεις του, από τους πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Ως προς τα αίτιά της φωτιάς δεν αποκλείεται ο άτυχος άνδρας να επιχείρησε να ζεσταθεί με κάποιο θερμαντικό σώμα.

Η σορός του εντοπίστηκε στο κρεβάτι του.

