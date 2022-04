Οικονομία

Σητεία: Διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου “Athena”

550 δείγματα ελαιολάδου από 24 χώρες θα αξιολογηθούν από 30 διεθνούς φήμες κριτές.

Στη Σητεία, την «Πόλη του Ελαιολάδου», φιλοξενείται φέτος από τις 7 έως τις 9 Απριλίου, ο διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου Athena. Οι 30 διεθνούς φήμης κριτές, αναμένεται να αξιολογήσουν πάνω από 550 δείγματα ελαιολάδου από 24 χώρες και να εξερευνήσουν τον μοναδικής ομορφιάς ελαιώνα του Λασιθίου.

Ο διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από τον δήμο Σητείας, το επιμελητήριο Λασιθίου, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας και την εταιρεία Vinetum υπό την αιγίδα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Σητείας, έχει οργανωθεί ένα πολυεπίπεδο πλάνο δράσεων, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ξεναγήσεις των κριτών του διαγωνισμού σε διάφορα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, τελετή έναρξης με χαιρετισμούς, παρουσίαση βιβλίου του Μανόλη Τσαντάκη "Οι αιωνόβιες ελιές της Κρήτης", παρουσίαση τοπικών χορών από το Λύκειο Ελληνίδων Σητείας και έκθεση ελαιολάδων Σητείας παρουσία των ελαιοπαραγωγών, εκδήλωση για τους επαγγελματίες εστίασης με θέμα «Γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε τοπικά προϊόντα και αν αυτό είναι εφικτό στα πλαίσια μιας μικρής επιχείρησης», αλλά και street party με γνωστούς DJ's στο κέντρο της πόλης, με κέρασμα πιάτων με βάση το ελαιόλαδο.

O δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, δήλωσε από την πλευρά του πως το λάδι καθορίζει την καθημερινότητα της πόλης και πως η Σητεία έχει δώσει το όνομά της σε μία από τις πιο γνωστές Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης ελαιολάδου, την ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου, η οποία καλύπτει ουσιαστικά όλη την ανατολική Κρήτη.

«Εκτιμάται πως περισσότερες από 10.000 οικογένειες βιοπορίζονται κυρίως από την ελιά, η οποία καλλιεργείται εκεί από τους μινωικούς χρόνους. Τα 2,5 εκατ. ελαιόδενδρα της περιοχής αυτής καλύπτουν πάνω από 100.000 στρέμματα γης, με ετήσια παραγωγή που κυμαίνεται από τους 10.000 μέχρι τους 15.000 τόνους ελαιολάδου, το 80% του οποίου εξάγεται» ανέφερε ο δήμαρχος που πρόσθεσε ότι, «Αδημονούμε να υποδεχθούμε τους κριτές του Αthena που μάς έρχονται από 12 διαφορετικές χώρες και να τους δείξουμε την απαράμιλλη κρητική φιλοξενία με πρωταγωνιστή το ελαιόλαδό μας».

