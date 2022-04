Αθλητικά

Η Μπάγερν Μονάχου έπαιξε με 12 παίκτες... για λίγο!

Με ποιες πιθανές κυρώσεις είναι αντιμέτωποι οι Βαυαροί, δίνοντας... χαρά και ελπίδες στην ομάδα που τους καταδιώκει στην βαθμολογία.

Η Μπάγερν Μονάχου, νίκησε με 4-1 στο Φράιμπουργκ την ομώνυμη ομάδα και αύξησε σε εννέα βαθμούς την διαφορά της από την Ντόρτμουντ (σ.σ. συνετρίβη με το ίδιο σκορ εντός έδρας από την Λειψία), μόλις έξι αγωνιστικές πριν το τέλος της Μπουντεσλίγκα.

Όμως οι Βαυαροί, κινδυνεύουν να χάσουν τους τρεις βαθμούς «στα χαρτιά», μετά από ένα περιστατικό που συνέβη προς το τέλος της αναμέτρησης με την Φράιμπουργκ. Συγκεκριμένα, μετά από σύγχυση στις αλλαγές που έκανε ο Τζούλιαν Νάγκελσμαν, η Μπάγερν βρέθηκε για περίπου είκοσι δευτερόλεπτα με 12 παίκτες στον αγωνιστικό χώρο.

«Ήταν λίγο μπερδεμένο, εμφανίστηκε λάθος αριθμός για να αντικατασταθεί ο Κομάν. Αυτά είναι λάθη που συμβαίνουν, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να επηρεάζει τον αγώνα», σχολίασε ο νεαρός προπονητής των Βαυαρών, μετά το τέλος της αναμέτρησης.

