Οικονόμου - ΕΣΥ: ενεργειακή αναβάθμιση 68 νοσοκομείων

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Στην ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων αναφέρεται με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

«Μέσω ΕΣΠΑ θα προχωρήσει η ενεργειακή αναβάθμιση 68 νοσοκομείων του ΕΣΥ, ύψους 268 εκατ. Euro», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Οικονόμου.

«Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2023 να έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών. Με σχέδιο βελτιώνουμε τις υπηρεσίες εξοικονομώντας πόρους»,επισημαίνει.

