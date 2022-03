Πολιτική

Πένθος για τον Γιάννη Οικονόμου

Δύσκολες ώρες για τον Γιάννη Οικονόμου καθώς έφυγε από τη ζωή αγαπημένο του πρόσωπο.

Δύσκολες ώρες για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου καθώς ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή.

Πιο συγκεκριμένα, η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Οικονόμου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, σκόρπισε θλίψη καθώς υπήρξε ένας από τους μακροβιότερους Προέδρους του Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας, τον οποίο υπηρέτησε ακόμη και μετά την συνταξιοδότησή του, υποστηρίζοντας τον με κάθε τρόπο. Γεωπόνος στο επάγγελμα, ήταν εκ των ιδρυτών της πολύ γνωστής «Παναγροτικής».

Υπηρέτησε για πολλά χρόνια επίσης και το Επιμελητήριο Φθιώτιδας και ήταν εκλεγμένος αντιπρόσωπος της Φθιώτιδας στην ΕΣΕΕ και στο προεδρείο της.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε τη θλίψη σε όσους τον γνώριζαν από κοντά και ακόμη περισσότερο σε όσους είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του.

Η κηδεία του Δημήτρη Οικονόμου θα γίνει την Παρασκευή (01.04.2022) στη Λαμία.

Πηγή: lamiareport.gr

