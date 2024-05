Οικονομία

ΑΑΔΕ - Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Σε λειτουργία στο myCar

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε λειτουργία είναι η νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myCar. Πώς μπορούν οι πολίτες να πάρουν πίσω τις πινακίδες τους.

-

Tη δυνατότητα να προχωρήσουν σε άρση ακινησίας του οχήματός τους έχουν την Μεγάλη Τετάρτη (01/05) οι ιδιοκτήτες οχημάτων, αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης, πληρώνοντας τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, στην ψηφιακή πύλη myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταβάλουν τη μηνιαία αναλογία (1/12) των ετησίων τελών κυκλοφορίας, για όσους μήνες επιλέξουν να θέσουν το όχημά τους σε κυκλοφορία. Με την πληρωμή παύει η ακινησία του οχήματος.

Διευκρινίζεται ότι:

ελάχιστο διάστημα άρσης ακινησίας λογίζεται ολόκληρος ο μήνας. Επομένως, ακόμη και στις περιπτώσεις που η άρση αφορά διάστημα μικρότερο του μηνός, καταβάλλεται ποσό ίσο με το 1/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας

όσοι έχουν καταθέσει τις πινακίδες του οχήματός τους πρέπει να υποβάλλουν αίτημα άρσης ακινησίας στην αρμόδια ΔΟΥ για να τις παραλάβουν

όταν λήξει το διάστημα κίνησης για το οποίο έχουν καταβληθεί τα τέλη, το όχημα πρέπει να τεθεί ξανά σε ακινησία. Σε αντίθετη περίπτωση, προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, μειωμένο κατά το διπλάσιο των αναλογικών τελών που έχουν ήδη καταβληθεί.