Οικονόμου: Δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα επάρκειας βασικών αγαθών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε οξεία κρiτική στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε για ασύστολα ψεύδη και ακραίο λαϊκισμό

«Όπως επεσήμανε ο πρωθυπουργός στο CNN ο κόσμος άλλαξε και άλλαξε βίαια, γρήγορα και επιβαρυντικά», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αναφέρθηκε στη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν ολόκληρος ο πλανήτης, αλλά και οι ευρωπαϊκοί λαοί ειδικότερα λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Είπε πως στην ανθρωπιστική κρίση και στην προσφυγιά που βιώνει τόσο άδικα ένας ολόκληρος λαός προστίθενται ήδη σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στην Ευρώπη από τις οποίες αναπόφευκτα πλήττεται και η χώρα μας. Επίσης, ότι όσο δεν σταματούν οι εχθροπραξίες δεν διαφαίνεται κάποιος εύκολος και σχετικά γρήγορος τρόπος επίλυσης των προβλημάτων που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί η ουκρανική κρίση.

Ο κ. Οικονόμου έκανε ειδική αναφορά στα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων μέσω ενός δυναμικού σχεδίου ανταπόκρισης που εφαρμόζεται από τον περασμένο Σεπτέμβριο αρχικά για τις συνέπειες της πανδημίας. Στη συνέχεια στους βασικούς άξονες του σχεδίου αυτού η κυβέρνηση προσθέτει στοιχεία και πολιτικές και εξαντλεί κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη ιδιαιτέρως των πιο αδύναμων πολιτών.

«Εργαζόμαστε σκληρά και δεν πρόκειται σε καμία φάση να βρεθούμε πίσω από τις εξελίξεις ή πολύ περισσότερο να παραδοθούμε σ' αυτές», είπε χαρακτηριστικά. «Διεκδικούμε ταυτόχρονα ευρωπαϊκές λύσεις σε ένα πρόβλημα που είναι παγκόσμιο», τόνισε ο κ. Οικονόμου αναφερόμενος στην παρέμβαση του πρωθυπουργού στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και επισημαίνοντας πως ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε στις προτάσεις που είχε διατυπώσει με επιστολή του προς την κ. φον ντερ Λάιεν και είχε στη συνέχεια συζητήσει με τους ηγέτες του ευρωπαϊκού νότου.

Επέμεινε στην ανάγκη να τεθεί πλαφόν στη χονδρική αγορά φυσικού αερίου, προκειμένου να ορθωθεί ένα πανευρωπαϊκό τείχος άμυνας στα παιχνίδια της διεθνούς κερδοσκοπίας και να εξασφαλισθούν χαμηλότερες τιμές, ανέφερε ο κ. Οικονόμου. Αποτέλεσμα ήταν ότι επετεύχθη ρητή αναφορά στα συμπεράσματα μετά από πολλές διαβουλεύσεις. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί να καταθέσει προτάσεις μέχρι τον Μάιο για την απεξάρτηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τις τιμές του φυσικού αερίου.

«Η πολιτική είναι εδώ για να δίνει λύσεις και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε ούτε σε εθνικό αλλά ούτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», τόνισε. Σημαντική χαρακτήρισε και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που δίνει τη δυνατότητα στην Κομισιόν να συζητά με μεγάλους προμηθευτές για μακροχρόνιες αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αυτό το στήριξε η Ελλάδα επικαλούμενη και το παράδειγμα της ενιαίας αγοράς εμβολίων, πρόσθεσε.

Ειδική αναφορά έκανε στη συμφωνία Μπάιντεν με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προμήθεια από την ΕΕ επιπλέον 15 δισ. κυβ. μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ μέχρι το τέλος του 2022, αλλά και στο ζήτημα που τέθηκε με πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου για την ενδεχόμενη παγκόσμια επισιτιστική κρίση και την ανάγκη προετοιμασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τόνισε ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο σοβαρό πρόβλημα επάρκειας βασικών αγαθών, αλλά ξεκινά σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό με όλα τα συναρμόδια υπουργεία για να εξεταστεί το ζήτημα. Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στη θεσπισμένη διάταξη καταγραφής αποθεμάτων σε επτά πολύ σημαντικές κατηγορίες προϊόντων, που αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την αποφυγή φαινομένων κερδοσκοπίας. Στην ίδια κατεύθυνση διευκολύνουν και οι έλεγχοι που γίνονται καθημερινά, όπως είπε. Ξεχωριστά αναφέρθηκε και στον κόφτη για τα κέρδη αλλά και στο γεγονός ότι σχεδιάζεται η φορολόγηση με 90% όποιων υπερκερδών εταιρειών ενέργειας.

Ακολούθως ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε σε ισχυρισμούς του αρχηγού του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για ασύστολα ψεύδη και ακραίο λαϊκισμό. «Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά του κ. Τσίπρα αποδεικνύει για πολλοστή φορά την αδυναμία αντίληψης της σοβαρότητας των διεθνών κρίσεων», αλλά και «μια απόπειρα πόλωσης και διχασμού», είπε.

Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην πρόσκληση του πρωθυπουργού στον Ουκρανό πρόεδρο να απευθυνθεί στην Ελληνική Βουλή αλλά και στους αγώνες των Ελλήνων στη διάρκεια της ιστορίας τους και στο γεγονός ότι είχαμε στο πλευρό μας τις διεθνείς δυνάμεις της ελευθερίας, όπως τόνισε.

Σε απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσου Ηλιόπουλου, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αναφέρεται «Καταλαβαίνουμε τη μεγάλη δυσκολία του κυβερνητικού εκπροσώπου να δικαιολογήσει άλλη μια μεγάλη εθνική αποτυχία του κ. Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής, όπου η Ισπανία και η Πορτογαλία κέρδισαν εξαίρεση από το ευρωπαϊκό πλαίσιο και θα βάλουν πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, ενώ στην Ελλάδα οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να πληρώνουν. Ωστόσο καλό είναι να μην περνά τους Έλληνες πολίτες για ανόητους, προσπαθώντας να τους πείσει ότι η αποτυχία είναι μεγάλη νίκη. Και ότι κερδήθηκε δήθεν και με απειλή βέτο. Εδώ δε μπορεί να βάλει βέτο στα καρτέλ της αισχροκέρδειας στην Ελλάδα που έχουν ήδη κερδίσει 1,4 δις στη πλάτη των καταναλωτών, θα βάλει στο Συμβούλιο Κορυφής; Αυτή είναι όμως είναι η διαφορά ανάμεσα σε προοδευτικούς ηγέτες, όπως ο Κόστα και ο Σάντσεθ, που παλεύουν για το συμφέρον των λαών τους και στον νεοφιλελεύθερο κ. Μητσοτάκη».

