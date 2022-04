Οικονομία

Σκρέκας - Φυσικό αέριο: διπλασιάζεται η επιδότηση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε επιστολή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση για τον μήνα Απρίλιο.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ενημέρωσε με επιστολή τις εταιρείες προμήθειας φυσικού αερίου, ότι η κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα διαμορφωθεί τον Απρίλιο σε 40 ευρώ ανά θερμική MWh, από 20 ευρώ ανά θερμική MWh τον Μάρτιο.

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι οικιακοί καταναλωτές, που ανέρχονται σε 540.000, για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης και όλοι οι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές, ανεξαρτήτως μεγέθους, κύκλου εργασιών και αριθμού εργαζομένων, εκτός από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, συνεχίζεται και τον Απρίλιο η έκπτωση που προσφέρει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία θα διαμορφωθεί σε 30 ευρώ ανά θερμική MWh για τους οικιακούς καταναλωτές και σε 15 ευρώ ανά θερμική MWh για τη βιομηχανία και τα νοσοκομεία που προμηθεύονται φυσικό αέριο από την επιχείρηση.

Το συνολικό ύψος των μέτρων στήριξης των καταναλωτών φυσικού αερίου για τον Απρίλιο, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης που προσφέρει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, θα ανέλθει σε 88,74 εκατ. ευρώ από 63 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.

Το μέτρο θα αξιολογείται σε μηνιαία βάση και η μοναδιαία τιμή της επιδότησης θα προσαρμόζεται ανάλογα με τη διακύμανση των τιμών του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές.

Ειδήσεις σήμερα:

Twitter – Ίλον Μακ: Δημοσκόπηση για το πλήκτρο επεξεργασίας

Μάνος Δασκαλάκης: Η αντίδραση μετά την απολογία της Ρούλας Πισπιρίγκου

Ουκρανία - Ζελένσκι: οι viral φωτογραφίες πριν την έναρξη του πολέμου και τώρα