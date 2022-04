Κοινωνία

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός ο ανήλικος από το Κίεβο

Θλίψη έχει σκορπίσει η ατυχής έκβαση της έρευνας για τον μικρό Alexander Shasha.

Δυστυχώς, η αναζήτηση του Alexander Shasha Zdanovych Yakhno 3 ετών, ουκρανικής καταγωγής, έληξε με τον χειρότερο τρόπο που θα μπορούσαμε να φανταστούμε.Στις 6 Απριλίου 2022, ενημερωθήκαμε από τον συνεργαζόμενο φορέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά (MissingChildrenEurope - ΜCE) ότι η σωρός του ανήλικου εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε από την μητέρα του.

Να σας θυμίσουμε ότι ο ανήλικος είχε εξαφανιστεί στις 10 Μαρτίου 2022 από περιοχή ιχθυοκαλλιέργειας ανάμεσα στις πόλεις Tolokun και Sukholuchchya του Κιέβου. Ρώσικες δυνάμεις εισέβαλαν στην περιοχή Vyshhorod του Κιέβου και ο ανήλικος, μαζί με άλλα 15 άτομα, προσπάθησε να διασχίσει την λίμνη μέσω βάρκας. Δυστυχώς, η βάρκα ανετράπη και 5 άτομα εντοπίστηκαν νεκρά, μέσα σε αυτά και η γιαγιά του. Ο AlexanderShasha ήταν ο μοναδικός που φορούσε σωσίβιο γιλέκο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θέλει να εκφράσει τη βαθιά του θλίψη στην οικογένεια του και μέσω των Συνεργαζόμενων Φορέων του Συλλόγου θα είναι δίπλα στην οικογένεια για ό τι χρειαστεί.

