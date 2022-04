Άγιος Παντελεήμονας: Συλλήψεις για τα παιδιά που ζούσαν με κατσαρίδες και ποντίκια

Κοινωνία

Τη φρίκη ζούσαν τρία αδελφάκια. Η καταγγελία, οι έρευνες της αστυνομίας και οι συλλήψεις.

Φρίκη προκαλεί η καταγγελία για τα τρία παιδιά, ηλικίας 2, 4 και 6 ετών, στον Άγιο Παντελεήμονα που εντοπίστηκαν να ζουν σε άθλιες συνθήκες, μέσα σε κατσαρίδες και ποντίκια.

Η καταγγελία που έκανε ο πρωην σύζυγος της μητέρας - όπου μαζί του είχε τα 2 παιδιά και το τρίτο ήταν με άλλον άνδρα - οδήγησε στη σύλληψή της, ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον 54χρονο σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από δυο μέρες ο πατέρας των παιδιών πήγε στο τμήμα ασφαλείας του Αγίου Παντελεήμονα και κατήγγειλε την 30χρονη Αλβανίδα εν διαστάσει σύζυγό του, αναφέροντας πως τα παιδιά του ζούσαν σε επικίνδυνες συνθήκες.

Σήμερα το πρωί οι αστυνομικοί του τμήματος μαζί με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης έφτασαν στο σπίτι και πραγματοποίησαν έρευνες κατά την διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκε πράγματι ότι τα παιδιά ήταν παραμελημένα, υπήρχαν παντού κατσαρίδες, ενώ η 30χρονη τα έπαιρνε και πήγαινε σε μια εκκλησία της περιοχής όπου ζητιάνευαν όλα μαζί.

Άμεσα ενημερώθηκε ο εισαγγελέας ανηλίκων, ενώ τόσο η 30χρονη όσο και ο σύντροφος της συνελήφθησαν. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, σωματική βλάβη και εξύβριση. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 54χρονος αντιστάθηκε όμως τελικά οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

Τα τρία παιδιά οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων για να υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο, ενώ οι δυο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, ερωτηθείς για την υπόθεση αυτή, ανέφερε: «Πρόκειται για τρία παιδιά ελληνικής καταγωγής. Η μητέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, κακοποιούσε και τον πατέρα. Έπειτα από καταγγελία, τα παιδιά μεταφέρθηκαν με εντολή της Εισαγγελίας στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα.

Οι άνθρωποι του Χαμόγελου του Παιδιού μεταφέρουν αυτή τη στιγμή τα παιδιά σε νοσοκομείο προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους και να λάβουν τις πρώτες βοήθειες».

