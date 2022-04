Οικονομία

Πληθωρισμός: Νέο άλμα τον Μάρτιο - Φωτιά οι τιμές σε βασικά προϊόντα

Χωρίς "φρένα" ο πληθωρισμός. Αυξήσεις σοκ σε ενέργεια και τρόφιμα.

Ανοδο 8,9% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Μάρτιο εφέτος, από αύξηση 7,2% τον Φεβρουάριο και έναντι μείωσης 1,6% τον Μάρτιο 2021, καθώς ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε όλες τις επιμέρους ομάδες αγαθών και υπηρεσιών που μετέχουν στην κατάρτιση του γενικού δείκτη, εκτός μόνον από τις επικοινωνίες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ Μαρτίου 2022 και Μαρτίου 2021 συνεχίστηκε η άνοδος του ενεργειακού κόστους (λόγω και του πολέμου), καθώς ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε: Ηλεκτρισμό (79,3%), Φυσικό αέριο (68,3%) και Πετρέλαιο θέρμανσης (58,5%). Κατ' επέκταση υπήρξαν αυξήσεις τιμών σε: Καύσιμα και λιπαντικά (29%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (26,8%) και Μεταφορά επιβατών με πλοίο (16%). Στο λεγόμενο «καλάθι της νοικοκυράς», οι τιμές αυξήθηκαν σε: Έλαια και λίπη (19,9%), Λαχανικά γενικά (13,6%), Γαλακτοκομικά και αυγά (8,4%), Φρούτα νωπά (7,8%), Ψωμί και δημητριακά (7,6%), Κρέατα γενικά (6,4%), Καφέ (5,4%), Λοιπά τρόφιμα (5,1%), Ψάρια γενικά (3,5%), Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (3,4%), Κρασιά (2,7%) και Μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμοί φρούτων (2,3%). Επίσης, συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις σε: Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (18,5%), Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα (11,5%), Υαλικά- επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης (9,6%), Αυτοκίνητα καινούργια (8,1%), Έπιπλα και διακοσμητικά είδη (5,8%), Ένδυση και υπόδηση (6,5%), Είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας (5%), Μοτοποδήλατα- μοτοσικλέτες (5%), Οικιακές υπηρεσίες (4,8%), Ελαστικά (4,7%), Υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης (3%), Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (2,7%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία-καφενεία (2,1%), Οδοντιατρικές υπηρεσίες (1,1%), Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1,4%), Ενοίκια κατοικιών (0,8%) και Νοσοκομεία και κλινικές (0,4%).

Ενώ, σε έναν μόνο μήνα (Μάρτιος προς Φεβρουάριο) συνεχίστηκε η άνοδος του ενεργειακού κόστους, καθώς ανατιμήθηκαν περαιτέρω, το Πετρέλαιο θέρμανσης (18,3%) και ο Ηλεκτρισμός (4,6%), αν και μειώθηκαν οι πολύ υψηλές τιμές του Φυσικού αερίου κατά (7,3%). Ως αποτέλεσμα, νέες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν σε: Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (20,9%), Μεταφορά επιβατών με πλοίο (12,3%) και Καύσιμα και λιπαντικά (9,6%). Στα είδη διατροφής, νέες ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε: Πουλερικά (3,4%), Ελαιόλαδο (3,1%), Τυριά (2,9%), Αρνί και κατσίκι (2,4%), Πατάτες (2,2%), Ψωμί (2%), Κρασιά (1,9%) και Μοσχάρι (0,6%), ενώ μειώσεις τιμών υπήρξαν σε: Λαχανικά νωπά (4,8%) και Ψάρια νωπά (4,2%). Παράλληλα, ωστόσο, νέες αυξήσεις τιμών υπήρξαν και σε: Κινηματογράφους- θέατρα (9,2%), Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (7,4%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία (0,7%), Αυτοκίνητα καινούργια (0,5%) και 'Αλλα είδη ατομικής φροντίδας (0,5%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 8,9% τον Μάρτιο, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

*8,1% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, νωπά φρούτα, λαχανικά (γενικά), ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ, μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων.

*0,4% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα κρασιά.

*6,5% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

*29,9% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

*3,7% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, υαλικά- επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

*15,4% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα- μοτοσικλέτες, ελαστικά, καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με πλοίο.

*0,1% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μικρά είδη αναψυχής- άνθη, κατοικίδια ζώα, κινηματογράφους- θέατρα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: οπτικοακουστικό εξοπλισμό- υπολογιστές- επισκευές, διαρκή αγαθά αναψυχής.

*0,9% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

*2,8% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- καφέ- εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.

*0,1% στην ομάδα «'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:

*2,9% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων, τηλεφωνικές υπηρεσίες

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,7% τον Μάρτιο 2022 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2022, έναντι αύξησης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 8% τον Μάρτιο εφέτος, έναντι μείωσης 2% τον Μάρτιο 2021. Ενώ, μεταξύ Μαρτίου και Φεβρουαρίου εφέτος υπήρξε αύξηση 2,7%, έναντι αύξησης 1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

