Με νέους Ρομά συναντήθηκε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου (εικόνες)

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα των Ρομά, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με φοιτητές Ρομά και πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Με την αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας Ρομά, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου είχε συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με πέντε νέους Ρομά οι οποίοι, παρά τις αντιξοότητες που οι ίδιοι ανέφεραν, κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και πλέον να ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον, επιστρέφοντας την «αγάπη» που έλαβαν για να προχωρήσουν.

«Χαίρομαι πολύ που σας υποδέχομαι εδώ, την ημέρα αυτή που έχει καθιερωθεί παγκόσμια ως ημέρα των Ρομά, για την ενσωμάτωση των Ρομά, για να θυμόμαστε αυτά που έχουν θυσιάσει και όσα έχουν περάσει στο παρελθόν και να δίνουμε μια προοπτική για το μέλλον» σημείωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδεχόμενη τους πέντε νέους τους οποίους περιέγραψε ως «ζωντανή απόδειξη ότι ακριβώς όταν δίνουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους, που δικαιούνται καθ' όλα να έχουν ισότητα ευκαιριών, να είναι ίσοι στην κοινωνία όπως πρέπει να είμαστε όλοι, η ένταξη και η ενσωμάτωση γίνεται πιο εύκολα». «Τα παιδιά αυτά είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα ότι οι άνθρωποι χρειάζονται ευκαιρίες. Με τις ευκαιρίες μπορούν να προχωρήσουν και γίνονται παράδειγμα για τους επόμενους, και έτσι σιγά σιγά προχωρούν οι δημοκρατικές κοινωνίες» τόνισε η κ. Σακελλαροπούλου.

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμάτε στη σημαντική αυτή ημέρα για εμάς. Στεκόμαστε σήμερα εδώ μπροστά σας με ψηλά το κεφάλι όχι σαν κακόμοιροι και παραγκωνισμένοι Ρομά με το χέρι παρατεταμένο αλλά σαν πρεσβευτές της χώρας μας πλέον. Με τη βοήθεια του Φάρου του Κόσμου και του πατέρα Αθηναγόρα έχουμε καταφέρει να σπάσουμε κομμάτι-κομμάτι το τείχος του γκέτου τής περιοχής μας και έχουμε καταφέρει να ταξιδέψουμε σε παγκόσμιους διαγωνισμούς ρομποτικής εκπροσωπώντας τη χώρα μας» ανέφερε ο Παρασκευάς Σελίμ, απόφοιτος επαγγελματικού λυκείου και φοιτητής πλέον στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Η Πρόεδρος συνομίλησε με τον Παρασκευά Σελίμ, τον Γιώργο Κυδώνη, τον Μάνο Μουλιανάκη, την Γωγώ Καλπαζίδου και την Ειρήνη Ράπου, όλοι προερχόμενοι από τσιγγάνικες κοινότητες που πλέον σπουδάζουν και διακρίνονται ο καθένας στον τομέα του. Οι πέντε νέοι προσέφεραν στην Πρόεδρο ως δώρο το βιβλίο «Το Ξεχασμένο Ολοκαύτωμα» που αφορά τα δεινά των Ρομά από τους Ναζί κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και ένα βιβλίο που εξέδωσαν οι ίδιοι με παραδοσιακές συνταγές των Ρομά. Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο για την μαγειρική των Ρομά, η κυρία Σακελλαροπούλου διαπίστωσε πόσες κοινές ρίζες και αναγωγές έχουν οι κουλτούρες μας και συζήτησε με την Γεωργία Καλπαζίδου, η οποία ξεκινώντας από την τσιγγάνικη κοινότητα του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης είναι πλέον μεταπτυχιακή φοιτήτρια Γλωσσολογίας και μητέρα ενός αγοριού, για τις κοινές ρίζες των λέξεων, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν απαρνιέται κανείς τη δική του ταυτότητα, μπορεί να συνυπάρχει με τους άλλους και να ενσωματωθεί στην κοινωνία για να παίρνει τα καλά στοιχεία».

«Έχω την δυνατότητα να μελετώ την τσιγγάνικη γλώσσα σε επιστημονικό επίπεδο και να βλέπω τη βαλκανική της διάσταση, να βλέπω μέσα από το γλωσσικό μονοπάτι πόσο μεγάλο δέσιμο υπάρχει και με την Ελλάδα» σημείωσε η κυρία Καλπαζίδου, πρόσθέτοντας ότι «η ελληνική γλώσσα έχει συμβάλει ριζικά στην δόμηση των τσιγγάνικων διαλέκτων».

Τους νέους συνόδευσε στο Προεδρικό Μέγαρο ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργος Σταμάτης.

Σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης, σημειώνοντας ότι οι πέντε νέοι «είδαν στη δημόσια εκπαίδευση μια ευκαιρία επαγγελματικής αποκατάστασης και επανεκτίμησης της θέσης τους στη σύγχρονη κοινωνία. Με πείσμα και υπομονή κατόρθωσαν να σπάσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, να αμφισβητήσουν στην πράξη αναχρονιστικές συνθήκες και να ανοίξουν τα φτερά τους στον επαγγελματικό στίβο, συμβάλλοντας παράλληλα στην κατάρριψη των στερεοτύπων».

Η κυρία Σακελλαροπούλου έκανε ξεχωριστή αναφορά στην Γεβργία Καλπαζίδου και την Ειρήνη Ράπου, από την τσιγγάνικη κοινότητα της Φλώρινας, τονίζοντας ότι «ιδιαίτερα με χαροποιεί το γεγονός ότι οι δύο κοπέλες επέλεξαν σπουδές που θα τις οδηγήσουν, ως εκπαιδευτικούς πια, στις σχολικές αίθουσες, ενώ η ενασχόλησή τους αφορά την κοινωνική ένταξη των Ρομά και την καταπολέμηση της μαθητικής διαρροής. Γνωρίζω πολύ καλά ότι κατέβαλαν διπλάσιο κόπο από τα αγόρια ώστε να χειραφετηθούν από το οικογενειακό παραδοσιακό πλαίσιο και να απαιτήσουν ισότιμη συμμετοχή στη μόρφωση και την παιδεία».

«Η Γωγώ, ο Γιώργος, η Ειρήνη, ο Μάνος και ο Παρασκευάς αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα ενσωμάτωσης των Ρομά στην κοινωνία και ισχυρή απάντηση στα φαινόμενα ρατσισμού και διακρίσεων που παλεύουμε όλοι μαζί να εξαλείψουμε από τον τόπο μας. Όλοι αξίζουν μια ευκαιρία» καταλήγει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

