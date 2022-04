Αθλητικά

Euroleague: ο Ολυμπιακός στην 2η θέση

Η απρόσμενη εξέλιξη στον αγώνα της Ρεάλ, ήταν "βουτυρο στο ψωμί" του Ολυμαπιακού.

Απίστευτη εξέλιξη επεφύλασσε το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπάγερν Μονάχου στη WiZink Arena στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague, με τους Γερμανούς να κάνουν μία τρομερή ανατροπή στην τελευταία περίοδο, όταν με επιμέρους σκορ 38-13 (!) επέστρεψαν απ’ το -16, φεύγοντας με νίκη 97-88 απ’ τη Μαδρίτη και προσφέροντας οριστικά στον Ολυμπιακό τη 2η θέση στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου.

Απέναντι στην 7η Μονακό του Μάικ Τζέιμς, θα μονομαχήσουν οι «ερυθρόλευκοι» στα play off (με πλεονέκτημα έδρας) για μία θέση στο Final-4 του Βελιγραδίου (19-21 Μαΐου), στην τέταρτη θέση έμεινε η «βασίλισσα» (18-10), ενώ η Μπάγερν (που θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας την Μπαρτσελόνα) ολοκλήρωσε τη regular season με ρεκόρ 14-14.

Η Ρεάλ «πάτησε» για τρία δεκάλεπτα στον εντυπωσιακό πλουραλισμό της στην επίθεση και με μπροστάρηδες τους Ντεκ και Κοζέρ διατηρούσε μία μεγάλη διαφορά που έφτασε και τους 20 πόντους. Στην τελευταία περίοδο, ωστόσο, έσβησαν τα... φώτα. Η Μπάγερν σημείωσε 38 πόντους, υπερκάλυψε το -16 με το οποίο μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο κι έφτασε σε μία πολύ μεγάλη νίκη.

Τρομερό ματς απ’ τον Ντεσόν Τόμας που οδήγησε την Μπάγερν στο τελευταίο δεκάλεπτο με 16 πόντους (2/3 τριπ.), καθοριστικός στο φινάλε και ο Όγκνιεν Γιάραμαζ, ο οποίος έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα με «μεγάλα» καλάθια στο τέλος, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-17, 52-34, 75-59, 88-97.

