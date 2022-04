Αθλητικά

Ποδόσφαιρο – IFFHS: Οι θέσεις των ελληνικών ομάδων στην παγκόσμια κατάταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ολυμπιακός υποχώρησε, αλλά εξακολουθεί να είναι ψηλότερα από κάθε ελληνική ομάδα. «Άλμα» του ΠΑΟΚ που τον πλησιάζει. Η θέση της ΑΕΚ.

Οκτώ θέσεις υποχώρησε ο Ολυμπιακός και είναι 22ος (από 14ος) στον κόσμο με 205 βαθμούς, στην παγκόσμια κατάταξη συλλόγων (1.3.21-31.3.22) που ανακοίνωσε η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS).

Ο ΠΑΟΚ αντίθετα ανέβηκε 10 θέσεις και είναι 37ος (από 47ος) με 184,5 βαθμούς , η επόμενη ελληνική ομάδα που βρίσκεται στο "top-300" της IFFHS, ενώ η ΑΕΚ -τρίτη και τελευταία ελληνική ομάδα στην κατάταξη- «έπεσε» από την 257η στην 293 θέση είναι 257η με 72 βαθμούς.

Η Τσέλσι (4η το 2021 και 17η το 2020) παρέμεινε για δεύτερη συνεχόμενο μήνα στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης συλλόγων με 38 βαθμούς, ενώ το top-4 είναι το ίδιο.

Δύο ομάδες από τη Βραζιλία, η Παλμέιρας (288/νικήτρια το 2021) και η Ατλέτικο Μινέιρο (285/δεύτερη το 2021), συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα, ενώ ακολουθούν η Μάντσεστερ Σίτι (261/Αγγλία/στο Top 5 από το 2019), με τη Φλαμένγκο (269/Βραζιλία) να ανεβαίνει μία θέση και να βρίσκεται στην πέμπτη θέση.

Στο «top-100» βρίσκονται 68 ομάδες από την UEFA, 21 από την CONMEBOL, επτά από την CAF, δύο από την AFC και την CONCACAF, ενώ υπάρχουν 40 διαφορετικές χώρες (UEFA 26, CONMEBOL 6, CAF 4, AFC 2 και CONCACAF 2). Η Βραζιλία έχει 10 συλλόγους, ενώ Ιταλία και Ισπανία από επτά και Αγγλία με Γαλλία από έξι.

Ειδήσεις σήμερα:

Τήνος: Δολοφονία εν ψυχρώ του Διευθυντή της Σχολής Αγιογραφίας

Ηλεκτρικό ρεύμα: Μηδενική η τιμή του σήμερα για τρεις ώρες

Κορονοϊός – Ράπτη: Έτσι θα κάνουμε Πάσχα