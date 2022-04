Τεχνολογία - Επιστήμη

Έλον Μασκ: Αρνήθηκε την θέση του διευθύνοντα σύμβουλου του Twitter

Κι όμως, ο κύριος μέτοχος του Twitter, Έλον Μασκ αρνήθηκε να αναλάβει την θέση του διευθύνοντα σύμβουλου της εταιρίας.

Να θυμίσουμε ότι ο επιχειρηματίας αγόρασε πρόσφατα μετοχές της γνωστής διαδικτυακής πλατφόρμας έναντι του ποσού των 2,89 δισ. δολαρίων που αντιστοιχούν συνολικά σε 73.486.938 μετοχές.

Την ανακοίνωση της του έκανε ο τωρινός διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Parag Agrawal, μέσω ανάρτησης του στο twitter, γράφοντας «Πιστεύω ότι αυτό είναι για το καλύτερο. Έχουμε και θα εκτιμούμε πάντα τη συμβολή των μετόχων μας είτε είναι στο διοικητικό μας συμβούλιο είτε όχι.

Ο Έλον Μασκ είναι ο μεγαλύτερος μέτοχός μας και θα παραμείνουμε ανοιχτοί στη συμβολή του».

