Βιασμός: Καταγγελία από 17χρονη για άνδρα που γνώρισε μέσω Instagram

Πώς υποστηρίζει ότι την προσέγγισε ο 30χρονος. Τι κατέθεσε η ανήλικη στους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τις εφιαλτικές στιγμές που, όπως υποστηρίζει, έζησε στα χέρια ενός 30χρονου, κατήγειλε μία 17χρονη μαθήτρια Λυκείου από το Καματερό.

Όλα ξεκίνησαν, όταν με τον άνδρα που γνωρίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμφώνησαν να συναντηθούν από κοντά, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Όπως αναφέρει η 17χρονη από το Καματερό στους άνδρες της ΕΛ. ΑΣ που έχουν αναλάβει να εξιχνιάσουν την υπόθεση, για αρκετές ημέρες συνομιλούσε με τον 30χρονο, πακιστανικής καταγωγής, μέσω του Instagram, μέχρι που συμφώνησαν να συναντηθούν.

Οταν βρέθηκαν, ο 30χρονος την ανάγκασε με την απειλή βίας να ανέβει στο μηχανάκι του και την πήγε σε διαμέρισμα, κοντά στο σημείο που είχαν συναντηθεί.

Ο άνδρας, φέρεται να της όρμησε και να τη βίασε, έχοντας πολύ δυνατά τον ήχο της τηλεόρασης έτσι ώστε να να μην ακούγονται οι φωνές της κοπέλες.

Μόλις ολοκλήρωσε τις αρρψστημένες του ορέξεις, την άφησε σε δρόμο κοντά στο σπίτι της και την απείλησε να μην μιλήσει στις Αρχές γιατί θα της κάνει κακό.

Η ανήλικη μαθήτρια έκανε καταγγελία στο τοπικό Τμήμα Ασφαλείας. Έρευνες διενεργούνται από τις αρχές για τον εντοπισμό του άνδρα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής αναφέρονται τα εξής:

«Συνελήφθη, χθες 12-4-2022 σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, αλλοδαπός, κατηγορούμενος για βιασμό σε βάρος ανήλικης. Ο ανωτέρω κατηγορείται ότι, μετά από γνωριμία με ανήλικη, μέσω εφαρμογών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βραδινές ώρες της 11-4-2022 την οδήγησε στην οικία του, όπου προέβη στην ανωτέρω αξιόποινη πράξη.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, εξακριβώθηκαν τα πλήρη στοιχεία του και μετά από αναζητήσεις, εντοπίσθηκε και συνελήφθη. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

