Μικρός “Αινστάιν” γράφει σε δέκα γλώσσες και “ρίχνει” το Tik Tok

Ο Σεμπαστιάν Εσποζίτο έχει μαγέψει το Tik Tok με την ικανότητά του να γράφει σε δέκα διαφορετικές γλώσσες στην ηλικία μόλις των 5 ετών.

Ομικρός «Αινστάιν» από το Αλμπουκέρκ, στο Νέο Μεξικό, διαγνώστηκε στην ηλικία των τριών ετών με αυτισμό και με υπερλεξία, μια δεξιότητα με την οποία το παιδί μπορούσε να διαβάζει πολύ νωρίτερα από την κανονική ηλικία.

Στην ηλικία των 18 μηνών άρχισε να συλλαβίζει λέξεις, όπως «γάτα» και «σκύλος» και μέχρι τα δύο του χρόνια είχε μάθει να γράφει περισσότερες από 200 λέξεις, καθώς και ολόκληρο το ρωσικό αλφάβητο, όπως μεταδίδει η Daily Mail. Aνάμεσα στις δέκα γλώσσες τις οποίες ο μικρός μπορεί να απομνημονεύσει και να γράψει βρίσκονται και τα ελληνικά.

«Κάθε γονιός πιστεύει ότι το παιδί του είναι ξεχωριστό. Αλλά ήξερα ότι ο Σεμπάστιαν ήταν πραγματικά ξεχωριστός. Όταν άρχισε να γράφει αντίστροφα τις λέξεις, σκέφτηκα ότι ίσως ήταν εξωγήινος. Ήταν απίστευτο. Πιστεύουμε ότι έχει φωτογραφική μνήμη. Οτιδήποτε βλέπει, το αποθηκεύει στο μυαλό του και δεν το ξεχνά ποτέ» λέει ο πατέρας του, Ράιαν Εσποζίτο.

Η οικογένεια του Σεμπάστιαν άρχισε για πρώτη φορά να δημοσιεύει βίντεό του στο διαδίκτυο, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά τον αυτισμό. Ποτέ δεν περίμεναν πως θα γίνονταν viral -με μερικά βίντεο να προσελκύουν μέχρι και 20.000.000 προβολές.

Τα πιο διάσημα TikToks, δείχνουν τον μικρό να γράφει ένα ολόκληρο αλφάβητο στο Word, καθώς και να απαριθμεί κάθε χώρα και πρωτεύουσα στον κόσμο, κάτι που θυμάται λόγω της φωτογραφικής του μνήμης.

Όπως λέει ο πατέρας του, «μπορεί να απαριθμήσει κάθε χώρα στον κόσμο και τη σημαία τους, τις πρωτεύουσες και το πού βρίσκονται. Μπορεί να ξεχωρίσει μια χώρα από το περίγραμμά της. Ο Σεμπάστιαν δεν μπορεί πραγματικά να μιλήσει με λέξεις, είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτόν. Έχει όλες αυτές τις σκέψεις, αλλά παλεύει να επικοινωνήσει με αυτό τον τρόπο».

