Νέα Υόρκη: Ενωτικό τραγούδι στο μετρό μετά την επίθεση (βίντεο)

Δύο μέρες μετά το αιματηρό περιστατικό στο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης, κάτοικοι της αμερικανικής μητρόπολης ενώθηκαν κατά της βίας.

Κάτοικοι της Νέας Υόρκης συγκεντρώθηκαν σε σταθμό του μετρό και αγκαλιασμένοι τραγούδησαν όλοι μαζί το «We Are The Champions».

Το τραγούδι ακούστηκε δυνατά στον υπόγειο σταθμό, ενώ το βίντεο κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου.

Η επίδειξη ενότητας έρχεται δύο μέρες μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς και 30 τραυματίες σε σταθμό του μετρό.

Ο Φρανκ Τζέιμς, ο άνδρας που πιστεύεται ότι άνοιξε πυρ την Τρίτη σε βαγόνι του μετρό στη Νέα Υόρκη την ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα να τραυματίσει 30 ανθρώπους, τους 10 από σφαίρες, προφυλακίστηκε χθες Πέμπτη με την κατηγορία ότι «έσπειρε τον τρόμο σε όλη την πόλη».

Ο 62χρονος Αφροαμερικανός συνελήφθη την Τετάρτη στο Μανχάταν χωρίς να προβάλει αντίσταση και εμφανίστηκε χθες για πρώτη φορά ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μπρούκλιν.

Σιωπηλός, καθισμένος ανάμεσα στους δύο δικηγόρους του, άκουσε τις κατηγορίες εναντίον του, κυρίως αυτή για διάπραξη «τρομοκρατικής ενέργειας» που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Η δικαστής Ροάν Μαν ζήτησε να προφυλακιστεί.

«Άνοιξε πυρ εναντίον των επιβατών ενός γεμάτου τραίνου του μετρό, διαταράσσοντας την πρωινή τους διαδρομή με τρόπο που δεν έχει ξαναδεί η πόλη εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια», δήλωσε η εισαγγελέας Σάρα Ουίνικ, αναφερόμενη στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο δράστης φορούσε αντιασφυξιογόνο μάσκα και έριξε δύο καπνογόνα στο βαγόνι, με αποτέλεσμα αυτό να γεμίσει καπνό, προτού αρχίσει να πυροβολεί. Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή, εκ των οποίων 10 από σφαίρες.

«Προσεκτικά σχεδιασμένη»

«Η επίθεσή του ήταν προμελετημένη, ήταν προσεκτικά σχεδιασμένη και έσπειρε τον τρόμο μεταξύ των θυμάτων και σε όλη την πόλη», πρόσθεσε η εισαγγελέας.

Αν και από την επίθεση αυτή, που εξαπολύθηκε σε έναν πολυσύχναστο σταθμό στο νότιο Μπρούκλιν, σε αυτόν της «36ης οδού», δεν υπήρξαν νεκροί, η ενέργεια του Τζέιμς προκάλεσε τρόμο στη Νέα Υόρκη, μια πόλη σχεδόν 9 εκατομμυρίων κατοίκων που είναι αντιμέτωπη με άνοδο της εγκληματικότητας και των φόνων μετά το ξέσπασμα της πανδημίας covid-19.

Μεταξύ της Τρίτης και της Τετάρτης η αστυνομία της Νέας Υόρκης κατέγραψε τουλάχιστον 14 ξεχωριστά επεισόδια με πυροβολισμούς, κυρίως στο Μπρούκλιν και το Μπρονξ, και τέσσερις ανθρωποκτονίες.

Η δικηγόρος του Φρανκ Τζέιμς, η Μία Έισνερ- Γκρίνμπεργκ, ζήτησε από το δικαστήριο να μην βγάλει «βιαστικά συμπεράσματα» για τον πελάτη της, ο οποίος έχει συλληφθεί στο παρελθόν 12 φορές για διάφορα αδικήματα.

«Χθες ο κύριος Τζέιμς είδε τη φωτογραφία του στις ειδήσεις, κάλεσε την αστυνομία για να προσφέρει βοήθεια και δήλωσε πού βρίσκεται», επεσήμανε.

Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του Φρανκ Τζέιμς κυρίως χάρη στο κλειδί ενός μικρού φορτηγού που είχε ενοικιάσει, τα οποία εντοπίστηκαν στο σημείο της επίθεσης.

Εξάλλου ο άνδρας διαθέτει μια σελίδα στο YouTube με την ονομασία “prophetoftruth88” (προφήτης της αλήθειας) στην οποία αναρτά βίντεο με μακροσκελείς αναλύσεις για φυλετικά ζητήματα και την έλλειψη ασφάλειας στη Νέα Υόρκη.

