Κιμ Γιονγκ Ουν: Γιόρτασε τα 110 χρόνια από τη γέννηση του “πατέρα ιδρυτή” της χώρας (εικόνες)

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε μια τεράστια παρέλαση πολιτών με την ευκαιρία της 110ης επετείου από τη γέννηση του Κιμ Ιλ Σουνγκ, του παππού του και ιδρυτή της χώρας, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν σήμερα από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Νοτιοκορεάτες και αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι μια πυρηνική δοκιμή μπορεί να πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο αυτών των εορτασμών. Ανέμεναν επίσης μια στρατιωτική παρέλαση.

Η χθεσινή τελετή σηματοδοτήθηκε από μια παρέλαση πολιτών και πυροτεχνήματα.

Η 15η Απριλίου, η οποία αποκαλείται η «Ημέρα του ήλιου», αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες στο ημερολόγιο της Πιονγκγιάνγκ επειδή ο Κιμ Ιλ Σουνγκ, παππούς του Κιμ Γιονγκ Ουν, γεννήθηκε την ημερομηνία αυτή.

Φωτογραφίες του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων KCNA εικονίζουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν να χαιρετά από έναν εξώστη στην πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ, στην Πιονγκγιάνγκ, χιλιάδες ανθρώπους ποιυ φορούσαν ρούχα σε ζωηρά χρώματα.

«Φάλαγγες εργατών, χορευτών χωρικών και άλλων ανθρώπων παρήλασαν στην πλατεία» κρατώντας πανώ στα οποία αναγράφονταν σοσιαλιστικά συνθήματα, μετέδωσε το KCNA.

Ο ηγέτης μετέβη επίσης στο Παλάτι του Ήλιου Κουμσουσάν στην Πιονγκγιάνγκ, στο οποίο αναπαύεται η ταριχευμένη σορός του πατέρα του, καθώς και αυτή του Κιμ Ιλ Σουνγκ.

Τις ημέρες που προηγήθηκαν αυτής της επετείου, κρατικά μέσα ενημέρωσης κάλυψαν ευρέως τα εγκαίνια νέων συγκροτημάτων κατοικιών και πρόβαλαν εικόνες στις οποίες άνθρωποι με κινητά τηλέφωνα φωτογράφιζαν στεφάνια από άνθη.

Σύμφωνα με τον Λιφ-Έρικ Ίζλεϊ, επίκουρο καθηγητή Διεθνών Σπουδών στο πανεπιστήμιο Ewha Womans της Σεούλ, ο στόχος ήταν «να προβληθεί μια οικονομία που είναι όχι μόνο ανθεκτική, αλλά σε πλήρη ανάπτυξη».

Η χώρα μαστίζεται ωστόσο από μια σοβαρή οικονομική κρίση, που επιδεινώνεται από τις διεθνείς κυρώσεις και το αυστηρό κλείσιμο των συνόρων για προστασία από την Covid-19.

«Το καθεστώς των Κιμ έχει ανάγκη από πηγές εθνικής υπερηφάνειας και νομιμότητας διαφορετικές από τις στρατιωτικές παρελάσεις», δήλωσε ο Ίζλεϊ.

Οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται τρεις εβδομάδες μετά τη μεγαλύτερη δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου στην ιστορία της χώρας. Η απουσία στυρατιωτικής δραστηριότητας κατά την ημέρα της επετείου «δεν σημαίνει πως η Βόρεια Κορέα σταμάτησε να ενισχύει το στρατιωτικό μηχανισμό της», πρόσθεσε ο Ίζλεϊ.

