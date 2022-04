Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Οι διαγραφές στο τάμπλετ της Τζωρτζίνας και οι ερωτήσεις... για επιδόματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το ρεπορτάζ για τις διαγραφές στο τάμπλετ της Τζωρτζίνας αλλά και τις ερωτήσεις στο facebook για... επιδόματα.

Συγκλονίζουν οι καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών στην Πάτρα. Καθημερινά έρχονται στο φως και νέα στοιχεία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό" μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αναμένονται οι πραγματογνωμοσύνες για τους θανάτους της Ίριδας και της Μαλένας.

Μάλιστα, όπως λένε αστυνομικές πηγές, η ένταση και η κόντρα Πισπιρίγκου - Δασκαλάκη βοηθά και στις εξελίξεις.

Πληροφορίες της εκπομπής αναφέρουν πως σήμερα ή αύριο αναμένεται να γίνουν γνωστές οι διαγραφές από το τάμπλετ της Τζωρτζίνας.

Σοκ προκαλούν και οι ερωτήσεις της Ρούλας Πισπιρίγκου στο facebook, λίγο μετά το θάνατο της Μαλένας, για επιδόματα τριτέκνων!

Ένα από τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην έρευνα είναι και το μειλ της Πισπιρίγκου, που όπως φαίνετα είναι το μειλ του Δασκαλάκη και μέσω αυτού γινόντουσαν οι αναζητήσεις των επικίνδυνων φαρμακευτικών ουσιών.

Μάλιστα, η 33χρονη σε συνέντευξή της ανέφερε πως "και ο Μάνος έμπαινε στο τάμπλετ", βάζοντάς τον στο κάδρο των υπόπτων.

Ακόμη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχει ένταση μεταξύ των ιατροδικαστών σχετικά με τα λάθη που έγιναν στις εκθέσεις για τους θανάτους της Ίριδας και της Μαλένας.

Ειδήσεις σήμερα:

Έλληνας Σανγκάης στον ΑΝΤ1: Υπάρχει διαφορά κουλτούρας με την Κίνα (βίντεο)

Μεγάλη Δευτέρα: Τι συμβολίζει η πρώτη ημέρα στην Εβδομάδα των Παθών

Θεσσαλονίκη: Έσπασαν πατσατζίδικο γιατί τους ζήτησαν πιστοποιητικά (βίντεο)