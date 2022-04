Life

“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”: Αποκλειστικά πλάνα από την πρεμιέρα (βίντεο)

Μετά από 16 χρόνια, η πιο κλασική τηλεοπτική ερώτηση θα ακουστεί και πάλι!

Το απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων επιστρέφει μέσα από τον ΑΝΤ1 και παιχνίδι… κάνει ο μοναδικός Γρηγόρης Αρναούτογλου!

Τη Δευτέρα του Πάσχα 25 Απριλίου, στις 20:00 το θρυλικό παιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» κάνει πρεμιέρα με μεγάλο έπαθλο 100.000 ευρώ!

Το «Πρωινό» εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από το πρώτο επεισόδιο, ενώ μίλησε και με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

