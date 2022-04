Life

“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”: πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Το απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων επιστρέφει μέσα από τον ΑΝΤ1 και παιχνίδι… κάνει ο μοναδικός Γρηγόρης Αρναούτογλου! Δείτε το τρείλερ...

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»

Μετά από 16 χρόνια, η πιο κλασική τηλεοπτική ερώτηση θα ακουστεί και πάλι!

Το απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων επιστρέφει μέσα από τον ΑΝΤ1 και παιχνίδι… κάνει ο μοναδικός Γρηγόρης Αρναούτογλου!

Τη Δευτέρα του Πάσχα 25 Απριλίου, στις 20:00, ξεκινάμε εντατικά μαθήματα και τεστάρουμε τις γνώσεις μας γιατί το θρυλικό παιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» κάνει πρεμιέρα με μεγάλο έπαθλο 100.000 ευρώ!

Καθημερινά στις 20:00, οι παίκτες θα διεκδικούν από 500 μέχρι και 100.000 ευρώ, αρκεί να δίνουν σωστές απαντήσεις.

15 ερωτήσεις, 3 βοήθειες, 2 μαξιλαράκια και η αγωνία θα χτυπήσει κόκκινο.

Αρκεί μόνο η γνώση ή θέλει και τύχη; Τι παιχνίδια μπορεί να παίξει η μνήμη; Πώς θα καθορίσουν οι βοήθειες το τελικό αποτέλεσμα;

Πάμε να παίξουμε και να αλλάξουμε τη ζωή μας!

Κάθε ερώτηση έχει 4 πιθανές απαντήσεις, μια εκ των οποίων είναι και η σωστή. Κάθε παίκτης έχει στη διάθεσή του 3 βοήθειες.

50-50: 2 από τις 4 πιθανές απαντήσεις εξαφανίζονται και μένουν οι υπόλοιπες δύο. Μια εξ αυτών είναι και η σωστή και ο παίκτης καλείται να κάνει την τελική του επιλογή.

Βοήθεια κοινού: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ζητά από το κοινό που κάθεται στην εξέδρα να πάρει τα μπάζερ που έχει μπροστά του και να ψηφίσει την απάντηση που θεωρεί σωστή. Αμέσως μετά, εμφανίζονται σε ποσοστιαίο γράφημα οι ψήφοι του κοινού και για τις 4 πιθανές απαντήσεις, και ο παίκτης ανακοινώνει την τελική του απόφαση.

Τηλέφωνο: Ο παίκτης μπορεί να ζητήσει να μιλήσει τηλεφωνικά με έναν δικό του άνθρωπο, τον οποίο έχει υποδείξει. Για λόγους διασφάλισης του αδιάβλητου της διαδικασίας του παιχνιδιού, το πρόσωπο αυτό θα παρευρίσκεται στο στούντιο, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές. Μετά τη συνομιλία, ο παίκτης κάνει την τελική του επιλογή.

Τα 2 μαξιλαράκια: Αν ο παίκτης απαντήσει λανθασμένα σε μια από τις 4 πρώτες ερωτήσεις αποχωρεί από το παιχνίδι χωρίς κέρδη. Αν απαντήσει σωστά και στις 5 πρώτες ερωτήσεις κατοχυρώνει το πρώτο μαξιλαράκι των 500 ευρώ. Αν συνεχίσει και χάσει μια από τις ερωτήσεις 6-9 αποχωρεί με κέρδος 500 ευρώ. Αν απαντήσει σωστά και τη 10η ερώτηση, τότε κατοχυρώνει το δεύτερο μαξιλαράκι των 5.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αποτελέσματος στη συνέχεια του παιχνιδιού.

Ο παίκτης έχει δικαίωμα να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή, αφού πρώτα αναγνωστεί η επόμενη ερώτηση. Αν το αποφασίσει, αποχωρεί με τα χρήματα που κέρδισε στην προηγούμενη ερώτηση. Αν συνεχίσει, αλλά δεν τα καταφέρει και χάσει, φεύγει με το ποσό που κέρδισε στο προηγούμενο μαξιλαράκι.

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», το διασημότερο τηλεπαιχνίδι γνώσεων που έχει προβληθεί σε 120 χώρες και σε 92 διαφορετικές γλώσσες, έρχεται στον ΑΝΤ1 για να χαρίσει γνώσεις, συγκινήσεις, απρόοπτα και συναρπαστικές στιγμές.

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πρεμιέρα τη Δευτέρα του Πάσχα και καθημερινά στις 20:00

#Ekatommyriouxos

