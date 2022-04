Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Νέες υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο

Προκλήσεων συνέχεια από την Άγκυρα και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά.

Ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε, σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου, στις 17:22 υπερπτήσεις πάνω από την Παναγιά και τις Οινούσσες στα 23.000 πόδια.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα, τετράδα τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε, περίπου στις 15:00, δυο υπερπτήσεις πάνω από την Παναγιά και τις Οινούσσες στα 10.000 και στα 1.000 πόδια, ενώ λίγο μετά τις 11 το πρωί τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τη νησίδα Ζουράφα, ανατολικά της Σαμοθράκης, στα 11.000 πόδια.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα τουρκικά F-16 αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

