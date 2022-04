Πολιτική

Υπερπτήση τουρκικού F-16 πάνω από τη Ζουράφα

Η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το τουρκικό μαχητικό αναχαιτίστηκε από ελληνικά αεροσκάφη.

Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 πραγματοποίησε, σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου, υπερπτήση πάνω από τη νησίδα Ζουράφα, ανατολικά της Σαμοθράκης.

Το τουρκικό F-16 πέταξε πάνω από τη Ζουράφα στις 11:11 στα 11.000 πόδια.

Το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

