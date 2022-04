Αθλητικά

Άρης - ΠΑΟΚ: Συνελήφθη οπαδός με σουγιά (εικόνες)

Με επεισόδια σημαδεύτηκε το ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ. Χειροπέδες σε οπαδό. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Επεισόδια σημειώθηκαν στο χθεσινό ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ στο «Nick Galis Hall» για την 23η αγωνιστικής της Basket League

Το ματς διακόπηκε προσωρινά λίγο μετά την έναρξη του αγώνα, ύστερα από ένταση στις κερκίδες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, 'ένας 38χρονος συνελήφθη καθώς κατά την εξέλιξη την αναμέτρησης κινήθηκε μαζί με άλλα άτομα προς την κερκίδα, όπου βρίσκονταν διαπιστευμένοι της αντίπαλης ομάδας, προπηλακίζοντάς τους, ενώ πάνω του βρέθηκε ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, ο οποίος και κατασχέθηκε.

Όπως ενημέρωσε η Αστυνομία, ένας 38χρονος οπαδός συνελήφθη για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά σε αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, παράβαση Νόμου περί όπλων και παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών. Ο οπαδός είχε, μάλιστα, στην κατοχή του σουγιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας:

«Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή δικυκλιστών αστυνομικών ομάδας ΔΙ.ΑΣ., συνέλαβαν βραδινές ώρες χθες (20-04-2022) 38χρονο ημεδαπό σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά σε αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, παράβαση Νόμου περί όπλων και παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αγώνα καλαθοσφαίρισης της «Basketleague 2021-2022», που έλαβε χώρα χθες (20-04-2022), διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς, ο οποίος κινήθηκε μαζί με έτερα άτομα προς το μέρος διαπιστευμένων της φιλοξενούμενης ομάδας που βρίσκονταν σε κερκίδα του γηπέδου προπηλακίζοντάς τους, κατείχε αιχμηρό αντικείμενο. Κατά την ακινητοποίηση του 34χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το αιχμηρό αντικείμενο (αναδιπλούμενος σουγιάς), ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε σχετικό πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού παραβιάζοντας τα σχετικά μέτρα που έχουν επιβληθεί για την αποτροπή διάδοσης μεταδοτικής ασθένειας με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου.

Για την παράβαση των προαναφερόμενων μέτρων που αφορούν στην πρόληψη ασθενειών επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και στη γηπεδούχο ομάδα».

