Άρης: Νίκη “θρίλερ” επί του ΠΑΟΚ

Ο Άρης κατάφερε να ... κλέψει τη νίκη από τον ΠΑΟΚ στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο δύο λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης ο Αρης κατάφερε, εντούτοις, να... κλέψει απόψε, στα τελευταία δευτερόλεπτα τη νίκη από τον ΠΑΟΚ, στο ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής της Basket League. Κέρδισε με 77-76, αποτέλεσμα που του έδωσε τη δεύτερη συνεχή νίκη του στο πρωτάθλημα, μετά το επιβλητικό πέρασμα που έκανε το Σάββατο (16/4), από την Αθήνα, κόντρα στο Περιστέρι.

Κορυφαίοι για τους «κιτρινόμαυρους» ήταν οι Αντονι Κάουαν (18π., 7 ασίστ), Ομηρος Νετζήπογλου (16π.), Τζέιμς Κέλι (15π., 6 ριμπ., 2 κλ.).

Πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε την υπεροχή στη ρακέτα (28-35 τα ριμπάουντ υπέρ του), αλλά του κόστισαν τα 13 λάθη, ήταν ο Ντέιβιντ ΝτιΛίο (15π.)

Το ματς κρίθηκε με βολές, χαρακτηριστικό, ωστόσο, αποτέλεσε πως αμφότερες οι ομάδες ήταν άστοχες από τη γραμμή της... φιλανθρωπίας (15/31 ο Αρης, 11/18 ο ΠΑΟΚ).

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 39-36, 55-64, 77-76

Αμυντική προσήλωση, με αλληλοκαλύψεις και τον ΝτιΛίο να εκτελεί από τα 6.75, ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά στο ματς και προηγήθηκε με +8 στο 4’ (7-15). Διαφορά που είχε και δύο λεπτά πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος (13-21), χρονική στιγμή που ο Αρης «έτρεξε» επιμέρους 10-0, έχοντας τους Κέλι, Κάουαν, Τζούστον να βάζουν την μπάλα στο καλάθι και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 11’ (23-21).

Οι επιθετικές πρωτοβουλίες του Ρίβερς έκαναν ξανά «αφεντικό» στο παρκέ τον «Δικέφαλο» (14’ 29-31), με τους γηπεδούχους να βρίσκουν λύσεις με τους Κέλι, Νετζήπογλου , γεγονός που τους έδωσε με νέο σερί 10-0, με το οποίο έφυγαν στα αποδυτήρια με +3 (39-36).

Ο ΠΑΟΚ έφερε σε ισορροπία το παιχνίδι, με την έναρξη της τρίτης περιόδου (39-39), με τους Κάουαν, Νετζήπογλου ο Αρης κατάφερε, στην πορεία, να έχει τα σκήπτρα στο σκορ, συντηρώντας μικρό προβάδισμα μέχρι το 24’ (49-46). Με πιεστική άμυνα και βασικό επιθετικό μοχλό τον Λοβ, οι «ασπρόμαυροι»... απάντησαν με επιμέρους 18-6 και απέκτησαν «αέρα» 11 πόντων στο 31’ (55-66).

Οι «κιτρινόμαυροι» έριξαν, αρχικά, τη διαφορά στους 4 πόντους στο 32’ (62-66) και μετά από λάθη και επιθετική αφλογιστία για αμφότερες τις ομάδες, ισοφάρισαν στο 37’ (69-69).

Ενα λεπτό αργότερα ο ΠΑΟΚ πήγε στο +5 (38’ 69-74), με τους ΝτιΛίο, Τολιόπουλο να σκοράρουν και τον Γιάνκοβιτς να κόβει τον Κέλι.

Ο Αρης «απάντησε» με διαδοχικά τρίποντα με από τους Γουίλιαμς, Πουλιανίτη στο 39’ (75-74), ο Κέλι, ελάχιστα αργότερα, δεν κατέφερε να μεγαλώσει τη διαφορά για την ομάδα, καθώς είχε 0/2 βολές.

Με 26’’ να απομένουν για τη λήξη ο Λοβ, με 2/2 βολές, έκανε το 75-76, για να κάνει το ίδιο με 17’’4 πριν το φινάλε ο Κάουαν (2/2 βολές), διαμορφώντας το τελικό 77-76, καθώς ο ΠΑΟΚ ήταν άστοχος στο τέλος σε ελεύθερο τρίποντο που έκανε ο Γκριν.

*Ολιγόλεπτη διακοπή, λόγω έντασης στην κερκίδα μεταξύ οπαδών του Αρη και των ελάχιστων υποστηρικτών του ΠΑΟΚ, υπήρξε δύο περίπου λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Τσαρούχα, Μαλαμάς

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Τζούστον 12, Κάουαν 18 (2), Σχίζας, Πουλιανίτης 3 (1), Λόκετ 2, Νετζήπογλου 16 (1), Γουίλιαμς 11 (3), Κέλι 15 (1).

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Ρίβερς 10 (2), Λι, Γκριν 7 (1), Χριστουδούλου 10, Καμαριανός 5 , ΝτιΛίο 15 (4), Γιάνκοβιτς 6, Λοβ 9 (1), Μάντζαρης, Τολιόπουλος 10 (1), Ρένφρο 4.

