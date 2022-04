Κοινωνία

Βούλα - Τραμ: Συλλήψεις για βανδαλισμό σε συρμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και δυο ανήλικοι.



Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χθες το πρωί στη Βούλα, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης 'Αμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 5 νεαροί που προκάλεσαν φθορές σε συρμό του τραμ που εκτελούσε το δρομολόγιο Σύνταγμα - Βούλα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ όταν ο συρμός έφτασε στον τερματικό σταθμό της Βούλας, δύο εξ' αυτών, με τη συνδρομή των υπόλοιπων συγκατηγορούμενων, έσπασαν τρία ακυρωτικά μηχανήματα και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά σε ένα κάθισμα. Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ακινητοποίησαν τους νεαρούς και τους οδήγησαν στο τοπικό τμήμα. Οι δύο εκ των πέντε, ηλικίας 16 και 21 ετών, συνελήφθησαν με τις κατηγορίες της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της απόπειρας εμπρησμού κατά συναυτουργία, ενώ οι υπόλοιποι τρεις, ηλικίας 22, 17 και 16 ετών ως συνεργοί στις προαναφερθείσες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Ανοιχτοί λογαριασμοί για τη ρεβάνς

Καιρός - ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο θυελλωδών ανέμων

Τουρνουά Στουτγκάρδης: Η Σάκκαρη εγκατέλειψε με δάκρυα στα μάτια (εικόνες)