Βούλα: Ντελιβεράδες μαχαιρώθηκαν για μία παραγγελία

Άγριο επεισόδιο μεταξύ ντελιβεράδων με μαχαιρώματα, μπουνιές και κλωτσιές, μέρα μεσημέρι στην πλατεία της Βούλας.

Άγριο επεισόδιο μεταξύ ντελιβεράδων με μαχαιρώματα, μπουνιές και κλωτσιές, μέρα μεσημέρι στην πλατεία της Βούλας. Οι δυο διανομείς του εστιατορίου, ένας 43χρονος Έλληνας και ένας 33χρονος Αλβανός, «έπαιξαν μπουνιές» με φόντο το μοίρασμα των παραγγελιών με αποτέλεσμα ο 43χρονος να αρπάξει ένα κουζινομάχαιρο να μαχαιρώσει και να κυνηγάει τον Αλβανό μέσα στην πλατεία στα έκπληκτα μάτια των θαμώνων του καταστήματος και διερχόμενων πολιτών.

Όπως αναφέρει το διαβιβαστικό της δικογραφίας που παρουσιάζει το protothema.gr και του υλικού από τις κάμερες του καταστήματος που κατέγραψε το άγριο σκηνικό, όλα ξεκίνησαν «Στις 14:00 της 6 Φεβρουαρίου 2022. Οι ανωτέρω εντός του καταστήματος και ύστερα από φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους, σχετικά με την διανομή μιας παραγγελίας, ο δράστης αρχικά κατάφερε χτύπημα με το κεφάλι στα χείλη του παθόντα, ενώ αυτός προσπαθήσει να τον αποφύγει με χτύπημα χεριού-μπουνιά.

Κατά τη διάρκεια της πάλης και εξερχόμενοι του καταστήματος, ο δράστης χρησιμοποίησε μαχαίρι οικιακής χρήσης, το οποίο πήρε από τραπέζι του καταστήματος και το έστρεψε προς τον παθόντα, επιχείρησε πολλές φορές να τον πλήξει στην κοιλιακή χώρα και το λαιμό.

Τελικά ο δράστης, κατάφερε παράλληλο χτύπημα ως προς τον κορμό του σώματος του παθόντα, στην πλάτη του και στο μέσω αυτής με το μαχαίρι που έφερε. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που μετέβησαν στο σημείο, κατά τις αναζητήσεις τους, εντόπισαν σε παρακείμενο δρόμο, δύο όμοια μεταξύ τους μαχαίρια, με μήκος λάμας 11 εκατοστών και στελέχους-λαβής 10 εκατοστών και τα παρέδωσαν στο Αστυνομικό Τμήμα Βούλας - Βουλιαγμένης ενώ ο δράστης προσήχθη ομοίως.

Το θύμα διεκομίσθη στο νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα» για την παροχή πρώτων βοηθειών όπου όπως προέκυψε από τα ιατρικά έγγραφα διαγνώστηκε με τραυματισμό μη καθορισμένης περιοχής του σώματος, χωρίς να χρήζει περαιτέρω νοσηλείας.

Στον παθόντα χορηγήθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση, από την οποία προέκυψε ότι έφερε τραύμα 4 εκατοστών στην αριστερή θωρακική κοιλότητα, παράλληλα στην σπονδυλική στήλη και σε απόσταση πέντε εκατοστών από αυτή, το οποίο προκλήθηκε από νυσσον και τέμνον όργανο.

Επίσης έφερε εκδορά στο άνω χείλος του στόματος από θλων όργανο. Εξαταζόμενος ο κατηγορούμενος απο την υπηρεσία μας αρνήθηκε τις σε βάρος του αποδιδόμενες πράξεις».

«Προσπάθησε πάνω από 20 φορές να με μαχαιρώσει»

Στις καταθέσεις που έδωσε τόσο στους αστυνομικούς του Τμήματος Βουλιαγμένης όσο και την ανακρίτρια, το θύμα, ο 33χρονος Αλβανός διανομέας ανέφερε τα εξής: «Δουλεύω στο συγκεκριμένο μαγαζί στην Βούλα, εδώ και τέσσερα χρόνια. Δουλεύω στο μαγαζί σαν ντελιβεράς. Σήμερα και περίπου 2 το μεσημέρι και ενώ μιλούσα με τον δράστη για μια παραγγελία, μαλώσαμε, γιατί δεν συμφωνούσαμε ποιος θα κάνει την διανομή της.

Ενώ διαφωνούσαμε έντονα χωρίς να βριζόμαστε όμως, εκείνος μου έριξε μία κουτουλιά και με τραυμάτισε στο άνω χείλος. Μετά του έριξα και εγώ μια μπουνιά στα χείλια. Αμέσως μετά τον βλέπω να έχει πάρει ένα μαχαίρι στο χέρι του και αρχίζει να προσπαθεί να με μαχαιρώσει στην κοιλιά.

Εγώ τον εμπόδισα γιατί του έπιανα το χέρι. Προσπάθησε πολλές φορές να με μαχαιρώσει. Πάνω από 20 φορές προσπάθησε. Ακόμα και όταν μας χώριζαν, αυτός συνέχιζε να θέλει να μου επιτεθεί με το μαχαίρι. Κάποια στιγμή οι άλλοι που μας χώρισαν φοβήθηκαν και έφυγαν και αυτός μου επιτέθηκε πάλι και επιχείρησε να με καρφώσει στο λαιμό και την κοιλιά.

Εγώ πάλι τον απέτρεψα και μετά με κάρφωσε στην πλάτη και στο μέσο της πλάτης. Το μαχαίρι που κρατούσε ήταν μυτερό και κοφτερό. Μετά μας χώρισαν πάλι ώσπου ήρθε η αστυνομία. Όλο αυτό κράτησε πάνω από ένα τέταρτο» ανέφερε στους αστυνομικούς ενώ στον ανακριτή ήταν πιο αναλυτικός στην περιγραφή της επίθεσης «Με τον τρόπο που μου επιτέθηκε και με τη χρήση του μαχαιριού που έκανε, πιστεύω ότι ήθελε να μου προκαλέσει τραύματα σε ευαίσθητα σημεία του σώματος μου όπως είναι η κοιλιά και ο λαιμός. Εάν τα είχε καταφέρει πιστεύω ότι και θα μπορούσε να είναι είχε σκοτώσει.

Ο λόγος που δεν τα κατάφερε είναι γιατί τον απέφευγα εγώ με τα χέρια και οι συνάδελφοι προσπαθούν να αποτρέψουν. Ήταν σε κατάσταση αμόκ θα έλεγα, για 15 λεπτά δεν μπορούσε κανείς να τον κάνει καλά και διαρκώς προσπαθούσε να μου επιτεθεί. Μου επιτέθηκε μέσα στα 15 λεπτά τέσσερις με πέντε φορές. Το σημάδι στο πάνω χείλος μου είναι από την κουτουλιά που μου έριξε».

«Έκανε το αφεντικό και κανόνιζε τις παραγγελίες»

Από την πλευρά του ο 43χρονος Έλληνας ανέφερε τα εξής: «Αποδέχομαι ότι έγινε συμπλοκή μεταξύ μας. Σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν είχα καμιά πρόθεση να τον σκοτώσω. Τα πράγματα έχει να προσέξεις και θα καταλάβετε. Συνεργαζόμαστε στο ίδιο μαγαζί με τον παθόντα και δουλεύουμε ως διανομής φαγητού. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού έχει κι άλλα δύο μαγαζιά. Τις τελευταίες τρεις με τέσσερις μέρες με πήρε από το ένα μαγαζί και με έβαλε στο μαγαζί που δούλευα και ο συνάδελφος. Από τις πρώτες ημέρες που πήγα στο μαγαζί είχα την εντύπωση ότι του κακοφάνηκε που πήγα εκεί.

Ο συγκεκριμένος έχει γενικότερα μια αρνητική και κακή συμπεριφορά με τους υπόλοιπους διανομείς. Είναι ο παλαιότερος στο μαγαζί και Και ασκεί στους άλλους διανομής μία ψυχολογική βία. Επιλέγει τις παραγγελίες και όποιος διαμαρτυρηθεί και έχει αντιρρήσεις, τον επιπλήττει και του ασκεί ψυχολογική βία. Με λίγα λόγια το παίζει παλαιός και για το λόγο αυτό θέλει να κάνει το κουμάντο. Επιλέγει πελάτες που δίνουν παραγγελίες και οι οποίοι συνήθως δίνουν μεγάλο φιλοδώρημα. Επίσης αποφεύγει τις μακρινές παραγγελίες. Εκείνη την ημέρα μπήκα στο μαγαζί μετά από μια παραγγελία που είχα πάει.

Η κοπέλα στο ταμείο μου έδωσε δύο παραγγελίες και περιμένοντας να μου ετοιμάσει την δεύτερη παραγγελία, μπήκε στο μαγαζί εκείνος και παρενέβη στην κοπέλα, χωρίς να έχει αυτή η αρμοδιότητα και της υπέδειξε ποιες παραγγελίες θα πάρω εγώ η οποία ήταν διαφορετικές από αυτές που προορίζεται να μου δώσει η κοπέλα. Δεν αντέδρασε εκείνη τη στιγμή. Είναι κάτι που διαρκώς επαναλαμβάνει, όχι σε μένα, αλλά και στους άλλους διανομείς.

Δεν του απηύθηνα το λόγο και είπα στην κοπέλα να μου δώσει τις παραγγελίες που μου ετοίμαζε αρχικά. Εκεί επαινέθηκε πάλι μπαίνοντας πιο απειλητικά στην συζήτηση και ανεβάζοντας τους τόνους λέγοντας επιλέξει σαν αφεντικό: όχι δεν θα πάρει αυτές τις παραγγελίες, θα πάρει αυτές που θα σου πω εγώ. Σημειώνω ότι δεν είχε καμιά αρμοδιότητα να παρεμβαίνει στην επιλογή των παραγγελιών.

Η ενέργεια του αυτή είναι εξακολουθητική και έχει σκορπίσει τον τρόμο και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Ανέβασε λοιπόν τους τόνους σαν αφεντικό και με μία υποτιμητική χειρονομία, απλώς το δεξί του χέρι, με παραμέρισε-έσπρωξε προς τα δεξιά και έτσι γιγαντόσωμος που είναι, ήρθε και κόλλησε το σώμα και πρόσωπο με πρόσωπο ήρθε πάνω μου με σκοπό να με εκφοβίσει και να μου επιδείξει τις σωματικές του αρετές. Είναι ιδιαίτερα μεγαλόσωμος.

Εγώ εκεί, πέρα από το γεγονός ότι η συμπεριφορά του είχε σκοπό να με ταπεινώσει και μάλιστα μπροστά σε όλο τον κόσμο, με άλλα λόγια ήθελε με την σωματική του διάπλαση να μου επιβληθεί, αισθάνθηκα ότι θα με χτυπούσε είμαι το κεφάλι του κουτουλιά ή με τα χέρια του. Αισθανόμενος λοιπόν μια τρομερή απειλή, τον απομάκρυνα με τα χέρια μου σε απόσταση ασφαλείας, καθόσον είχε κολλήσει το σώμα του επάνω μου.

Τότε άρχισε να με απειλεί και να με βρεις και συγκεκριμένα μου είπε θα σε@@@. Και διαπίστωσα ότι ήταν έτοιμος να μου επιτεθεί. Τότε με χτύπησε με το χέρι του το δεξί, δηλαδή γροθιά, την οποία κατάφερε και την απέφυγα γιατί θα δημιουργήσει την απόσταση ασφαλείας, ακολούθησαν άλλες δύο γροθιές σε βάρος μου στο πρόσωπό μου, τις οποίες κατάφερα πάλι να αποφύγω και μετά πιαστήκαμε σώμα με σώμα. Εγώ προσπαθούσα να αμυνθώ από την άδικη επίθεση που μου έκανε. Εκεί κατάφερε και μου έδωσε τέσσερα με πέντε χτυπήματα στο πρόσωπο.

Σας δείχνω τα χτυπήματα που έχω στο κεφάλι και στα χείλη. Σημειώνω πάλι ότι ο συγκεκριμένος έχει πολύ μεγάλη σωματοδομή. Στη συνέχεια άρχισα να ζαλίζομαι τα χτυπήματα, κατάφερε και με έπιασε από το μπουφάν και από το σβέρκο και μου έριχνε χτυπήματα στο πρόσωπο.

Σημειώνω τα χτυπήματα αυτά τα πολύ δυνατά και θα μπορούσαν να μου προκαλέσουν σίγουρα σωματική βλάβη σοβαρή. Άρχισα να φοβάμαι όχι μόνο για την σωματική μου ακεραιότητα καθόσουν από τα χτυπήματα είχα δεχθεί είχα αρχίσει να ζαλίζομαι, αλλά και για την ίδια μου τη ζωή.

Σας επαναλαμβάνω και πάλι τα χτυπήματα ήταν πολύ δυνατά, συνεχόμενα και σε καίρια σημεία του σώματος μου και της κεφαλής μου. Πλέον είχε αποκλειστεί σκέψη μου, αισθάνθηκα ότι κινδυνεύει ζωή μου, αισθάνθηκα ότι έπρεπε να αμυνθώ καθώς ο συγκεκριμένος είναι πολύ πιο δυνατός από εμένα και έτσι χωρίς να το καταλάβω προσπαθούσα να πιάσω ένα αντικείμενο, οποιοδήποτε αντικείμενο για να σταματήσω την επίθεση του.

Τελικά, χωρίς να ξέρω τι έπιανα, έπιασα ένα μαχαίρι και προσπάθησα να τον απωθήσω και να το αποτρέψω. Σε καμία περίπτωση δεν είχα σκοπό, όχι να τον σκοτώσω, αλλά και να του προκαλέσω και σωματική βλάβη. Ήταν τέτοιο το σοκ που είχα πάθει από την επίθεση που δεχόμουν που έκανα περίπου 30 λεπτά να συνέλθω από το σοκ της επίθεσης.

Τελικά μας χώρισαν οι συνάδελφοι μας και συγκεκριμένα τον απώθησαν οποίος όπως σας περιέγραψα μου είχε επιτεθεί με ιδιαίτερη και ακραία βία. Αν και ήμουν αμυνόμενος, και πιστεύω ότι δεν είχα άλλη επιλογή από την πρωτοφανή επίθεση σε βάρος μου, για να σώσω τον εαυτό μου, ζητώ και πάλι συγνώμη για όλο αυτό το περιστατικό.

Τονίζω ότι δεν είχα καμιά πρόθεση να το σκοτώσω. Βρισκόμουν σε άμυνα και επιχειρούσα να γλιτώσω τον εαυτό μου. Αν δε γινόταν αυτό σήμερα εγώ θα ήμουν ο παθών πιο συγκεκριμένος ο θύτης. Είναι η μόνη μου αλήθεια. Έχω μόνιμη κατοικία. Φροντίζω τους γονείς μου, τον πατέρα μου είναι πέντε χρόνια κατάκοιτος από εγκεφαλικό και τη μητέρα μου που είναι τα τελευταία χρόνια με άνοια. Εγώ τους συντηρώ. Μόνο εγώ μπορώ να τους φροντίσω. Δουλεύω για 400€ το μήνα».

Η νομική άποψη

Ο συνήγορος του 43χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος μετά την απολογία του στον ανακριτή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, κ. Στάθης Μητσοκάλης τονίζει στο protothema.gr πως: «Ο εντολέας μου παρασύρθηκε στην αδικαιολόγητη πράξη του από δικαιολογημένη αγανάκτηση. Η αντίδρασή του υπήρξε υπερβολική κι επικίνδυνη αλλά η πρόθεσή του δεν ήταν να σκοτώσει».

πηγή: protothema.gr

