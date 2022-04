Κόσμος

Ζαχάροβα κατά Ελλάδας: Σας βοηθήσαμε να απελευθερωθείτε και απελάσατε Ρώσους διπλωμάτες

Νέα πυρά κατά της Ελλάδας από τη Μαρία Ζαχάροβα. Τι αναφέρει για την ίδρυση του ελληνικού κράτους, τις πυρκαγιές και την απέλαση των Ρώσων διπλωματών.

Σε επίθεση κατά της Ελλάδας για την απέλαση Ρώσων διπλωματών πέρασε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Με ανάρτησή της στο Telegram, η Μαρία Ζαχάροβα αφήνει αιχμές πως για η απέλαση των ρώσων διπλωματών σχετίζεται με την επίσκεψη της Αμερικανίδας υφυπουργού Εξωτερικών Βικτόρια Νούλαντ στην Ελλάδα.

Μάλιστα, στην ίδια ανάρτηση συνδέει την 6η Απριλίου με την επίθεση των Ναζί το 1941 και διερωτάται αν η επιλογή είναι συμπτωματική ή πρόκειται για έναν «διαβολικά ακριβή υπολογισμό».

Η εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ αναφέρεται ακόμη στην ίδρυση του ελληνικού κράτους αλλα και τη βοήθεια της Ρωσίας στη χώρα μας κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών: «Το ελληνικό κράτος που δημιουργήθηκε χάρη στη βοήθεια της Ρωσίας και του οποίου ο πρώτος ηγέτης ήταν Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας έμεινε ουσιαστικά χωρίς διπλωματικές σχέσεις με τη χώρα μας. Εμείς ποτέ δεν αρνηθήκαμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα με την οποία μοιραζόμαστε την ίδια πίστη, το αποδείξαμε και στις περσινές φωτιές».

