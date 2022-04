Κόσμος

Εκλογές στην Γαλλία: Τι ψήφισαν οι Γάλλοι πολίτες στις υπερπόντιες περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η βελγική εφημερίδα La Libre και το βελγικό δίκτυο LN24 δημοσιεύουν τα πρώτα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών από υπερπόντιες περιοχές (Dom Tom).



Η βελγική εφημερίδα La Libre και το βελγικό δίκτυο LN24 δημοσιεύουν τα πρώτα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών από υπερπόντιες περιοχές (Dom Tom).

Η Μαρίν Λεπέν κερδίζει το 69,60% των ψήφων (92.106 ψήφοι) έναντι 30,40% (40.229 ψήφοι) του Εμανουέλ Μακρόν στη Γουαδελούπη. Το ποσοστό συμμετοχής είναι 47,18%.

Στη Μαρτινίκα, Η Μαρίν Λεπέν συγκεντρώνει 60,87%, έναντι 39,13% του Εμανουέλ Μακρόν και ποσοστό στο 45,45%.

Στη Γουιάνα, η Μαρίν Λεπέν φτάνει το 60,70% (21.734 ψήφοι), έναντι 39,30% (14.073 ψήφοι) του Εμμανουέλ Μακρόν. Το ποσοστό συμμετοχής είναι 38,89%.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προηγείται στη Γαλλική Πολυνησία, με 51,81% των ψήφων (42.880 ψήφοι) με την Μαρίν Λεπέν να φτάνει το 48,19% (39.890 ψήφοι). Η αποχή είναι 57,75%. Υπάρχουν επίσης 2,70% λευκά και 2,05% άκυρα.

Παράλληλα, τα δύο βελγικά μέσα αναφέρουν ότι άλλα εκλογικά τμήματα έχουν ήδη ολοκληρώσει την καταμέτρηση των ψήφων.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε πολλές χώρες της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, όπου Γάλλοι ομογενείς ψήφισαν το Σάββατο.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Αργεντινή

Μακρόν: 89%

Λεπέν: 11%

Συμμετοχή: 21%

Βραζιλία

Μακρόν: 86%

Λεπέν: 14%

Συμμετοχή: 24%

Χιλή

Μακρόν: 87%

Λεπέν: 13%

Συμμετοχή: 28%

Δομινικανή Δημοκρατία

Μακρόν: 62%

Λεπέν: 38%

Συμμετοχή: 28%

Κολομβία

Μακρόν: 91%

Λεπέν: 9%

Συμμετοχή: 28%

Καναδάς (χωρίς Βανκούβερ)

Μακρόν: 86%

Λεπέν: 14%

Συμμετοχή: 41%

Ηνωμένες Πολιτείες (χωρίς Σικάγο και Νέα Ορλεάνη)

Μακρόν: 92%

Λεπέν: 8%

Συμμετοχή: 36%

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής

Πάτμος: Ανάσταση στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης (βίντεο)



Ηπατίτιδα σε παιδιά: ένας θάνατος και αύξηση κρουσμάτων στον κόσμο