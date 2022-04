Κόσμος

WSJ: Οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν κυρώσεις στην “ερωμένη” του Πούτιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, πολλές είναι οι χώρες της Δύσης που έχουν προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες, ολιγάρχες και πολιτικούς της Ρωσίας, αλλά και σε συγγενείς τους.



Δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιστεύει πως η 38χρονη Αλίνα Καμπάεβα είναι σύντροφος του Βλαντιμίρ Πούτιν και μητέρα τουλάχιστον τριών παιδιών του. Υπάρχουν επίσης υποψίες ότι η Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής διαδραματίζει ρόλο στην απόκρυψη της προσωπικής περιουσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν και για αυτό – σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους – παραμένει πιθανός στόχος κυρώσεων.

The U.S. holds one sanctions card close to the vest: Vladimir Putin's alleged girlfriend and the mother of at least three of his children, the government says. https://t.co/VIiolfO37H — The Wall Street Journal (@WSJ) April 25, 2022

Μάλιστα, το όνομα της Αλίνας Καμπάεβα βγήκε από τη λίστα των κυρώσεων τελευταία στιγμή και αυτό γιατί στην Ουάσινγκτον πως η επιβολή κυρώσεων στην 38χρονη θα θεωρηθεί προσωπικό πλήγμα για τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Και αυτό ενδεχομένως να μπορούσε να κλιμακώσει περαιτέρω την ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ – σύμφωνα πάντα με την Wall Street Journal – έχει ετοιμάσει ένα πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Αλίνας Καμπάεβα, το οποίο παραμένει όμως σε αναμονή. Η επιβολή τους παραμένει στο τραπέζι, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα. «Έχουμε προετοιμάσει κυρώσεις για διάφορους ανθρώπους που δεν έχουν επιβληθεί ακόμη και συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε το πότε θα επιβάλουμε αυτές τις κυρώσεις, για μέγιστο αντίκτυπο», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Η πρόκληση, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι, είναι να προβλέψουν αν η επιβολή κυρώσεων στην Αλίνα Καμπάεβα θα έχει αντίκτυπο και ποιος θα είναι αυτός. Παραδέχονται ότι οι κυρώσεις δεν θα άλλαζαν τη δυναμική στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα ο Βλαντιμίρ Πούτιν «να αντιδράσει με επιθετικό τρόπο», σύμφωνα με αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.The U.S. holds one sanctions card close to the vest: Vladimir Putin's alleged girlfriend and the mother of at least three of his children, the government says.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σκωτία

Πέθανε από ανακοπή καρδιάς, ενώ οδηγούσε

Βόλος: θρήνος για 17χρονη αθλήτρια