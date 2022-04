Κοινωνία

Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Πάσχα: Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια διόδια είναι αυξημένη η κίνηση και πού είναι πιο γρήγορη η διέλευση των οχημάτων.

Συνεχίζεται η επάνοδος των εκδρομέων του Πάσχα στην Αττική με την κίνηση στα εθνικά οδικά δίκτυα να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, σύμφωνα με την Τροχαία.

Προβλήματα παρατηρούνται στην Αθηνών-Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα και συγκεκριμένα στα διόδια του Ισθμού όπου υπάρχει αρκετή ανάσχεση καθώς και στα διόδια της Ελευσίνας. Αντίθετα καλύτερη είναι η εικόνα στην Αθηνών-Λαμίας όπου και υπάρχει μικρή ανάσχεση στα διόδια των Αφιδνών.

Από τις 6 το πρωί σήμερα, μέχρι τις 6 το απόγευμα, έχουν επιστρέψει στην Αττική συνολικά 75.444 αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα 41.958 αυτοκίνητα πέρασαν από την Αθηνών- Κορίνθου και 33.486 από την Αθηνών - Λαμίας.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στα διόδια των Μαλγάρων, στην είσοδο προς Θεσσαλονίκη, όπου πολλές φορές γίνεται ελεύθερη διέλευση, προς αποσυμφόρηση.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 22:00 σήμερα ισχύει για το ρεύμα εισόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, ενώ την Τρίτη (26/4) η απαγόρευση θα ισχύει από τις 11:00 έως τις 23:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεία: Πυροσβέστης πήγε σε τροχαίο και ήταν η γυναίκα του! (βίντεο)

Παγώνη για ηπατίτιδα: τα συμπτώματα που πρέπει να ανησυχούν τους γονείς



Τουρκία - Οσμάν Καβαλά: Ισόβια κάθειρξη για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης