Γκάγκα: Η ηπατίτιδα σε παιδιά δεν συνδέεται με τον κορονοϊό

Τι ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα για τα κρούσματα ηπατίτιδα σε παιδιά στην Ευρώπη

Στην Ελλάδα δεν έχουμε παιδιά με ύποπτα συμπτώματα ηπατίτιδας, διαβεβαίωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα.

Τόνισε, ότι στη χώρα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι κανένα παιδί άρρωστο και πως αν εντοπιστεί κάποιο κρούσμα ηπατίτιδας, αντιμετωπίζεται με συγκεκριμένη διατροφή και τις περισσότερες φορές τα παιδιά γίνονται καλά.

Όπως εξήγησε, στην Αγγλία εντοπίστηκαν πάνω από 100 περιστατικά και από τις εξετάσεις προέκυψε ότι δεν είναι κάποιος από τους γνωστούς ιούς. Πρόκειται για κάποιον αδενοϊό που προσβάλλει κυρίως μικρά παιδάκια αλλά δεν νοσούν όλα το ίδιο. Επίσης, δεν συνδέεται με τον κορονοϊό, επιβεβαίωσε η κυρία Γκάγκα μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

