Ηπατίτιδα στα παιδιά - Μαζάνης: η μεταμόσχευση, οι θάνατοι και τα μέτρα προστασίας (βίντεο)

Πως ξεκαθάρισε ο παιδίατρος πως δεν σχετίζονται τα κρούσματα οξείας ηπατίτιδας με τα εμβόλια για τον κορονοϊό. Τι ζήτησε από τους γονείς, τι είπε για τα συμπτώματα.

«Είναι θανατηφόρος αυτή η ηπατίτιδα» είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης, σχετικά με την έξαρση κρουσμάτων οξείας ηπατίτιδας που καταγράφεται σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ, τονίζοντας ακόμη πως «δεν είναι μικρό το ποσοστό των παιδιών για τα οποία απαιτήθηκε μεταμόσχευση ήπατος».

Απαντώντας σε ερωτήματα του Γιώργου Παπαδάκη, ο Σπύρος Μαζάνης είπε πως «η ηπατίτιδα μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα με το σάλιο και είναι πιο μεταδοτική από τον κορονοϊό, αλλά αυτήν την στιγμή έχουν “μαζευτεί” τα περιστατικά σε λίγες χώρες», προσθέτοντας πως «ακόμη και στην γειτονική μας Ιταλία, έχει εμφανιστεί κρούσμα σε ένα παιδί».

«Πρέπει να προσέχουμε τους κοινούς κανόνες ατομικής υγιεινής» είπε ο κ. Μαζάνης κρούοντας τον κώδωνα στους γονείς για την έγκαιρη επισήμανση των ύποπτων συμπτωμάτων, που είναι: έμετος, διάρροια, πόνος στην κοιλιά, πολύ σκούρο χρώμα στα ούρα, «λευκό» χρώμα στις κενώσεις, εμφάνιση ίκτερου

Όπως επεσήμανε, «οι περισσότερες περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί αφορούν παιδιά από λίγων μηνών έως 6 ετών, αρκετές αφορούν παιδιά 6-10 ετών και λιγότερες παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω».

Αποσαφηνίζοντας πως η εκδήλωση της οξείας ηπατίτδας δεν έχει σχέση με το εμβόλιο για τον κορονοϊό, ο παιδίατρος είπε πως «κανένα παιδί που έχει νοσήσει, δεν είχε εμβολιαστεί για το κορονοϊό. Έτσι κι αλλιώς, το 80% των περιστατικών είναι σε παιδιά κάτω των 5 ετών και επομένως δεν θα μπορούσαν να είχαν εμβολιαστεί σε κάθε περίπτωση».

«Τα εμβόλια για την ηπατίτιδα Α και Β δεν προφυλάσσουν, καθώς δεν έχουν σχέση με την οξεία ηπατίτιδα που βρίσκεται σε έξαρση», είπε ακόμη ο παιδίατρος, τονίζοντας πως για λόγους προστασίας, «θα πρέπει ξανά να ενεργοποιήσουμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής των παιδιών για την καθαριότητα και την προσωπική υγιεινή», κυρίως μετά και την επανέναρξη λειτουργίας των σχολείων.

