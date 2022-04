Πολιτική

Θεοδωρικάκος: προτεραιότητα η ασφάλεια φοιτητών και καθηγητών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι, η προτεραιότητα του υπουργείου είναι η ασφάλεια φοιτητών και καθηγητών.

Παρέμβαση με ανάρτησή του στα social media έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος σχετικά με την κατασκευή νέας βιβλιοθήκης στο ΑΠΘ. Χαρακτηριστικά ο Υπουργός έγραψε:

«Η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σήμερα τόσο εντός, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για να διασφαλίσει την ομαλή κατασκευή της νέας βιβλιοθήκης στη σχολή θετικών επιστημών. Η ασφάλεια των φοιτητών και των καθηγητών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη την οποία ήδη κάνουμε πράξη».

Ειδήσεις σήμερα:

Αθηνών - Κορίνθου: τροχαίο και μεγάλο μποτιλιάρισμα

Γκάγκα: Η ηπατίτιδα σε παιδιά δεν συνδέεται με τον κορονοϊό

Επιδότηση καυσίμων: άνοιξε η πλατφόρμα