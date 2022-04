Κοινωνία

Τροχαίο με τραυματίες αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. (εικόνες)

Η μηχανή τους χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και οι δύο ένστολοι κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς χωρίς σοβαρές δυσάρεστες συνέπειες για τους επιβαίνοντες σε μηχανή, άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Αστυνομίας, συνέβη το βράδυ της Τρίτης, στην λεωφόρο Πετρουπόλεως.

Ένας οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, παραβίασε πινακίδα STOP, λίγο μετά τις 21:30 της Τρίτης και χτύπησε την μηχανή με τους δύο επιβαίνοντες αστυνομικούς, ρίχνοντας τους στην άσφαλτο.

Οι δύο τραυματίες, αστυνομικοί της ομάδα ΔΙ.ΑΣ. της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το zougla.gr από όπου και οι σχετικές εικόνες, μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρο στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Εκεί υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις και παρέμειναν για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

