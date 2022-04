Φθιώτιδα

Τροχαίο - Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κολώνα (εικόνες)

Το τροχαίο έγινε στις 07:30 το πρωί της Τρίτης σε παράδρομο της εθνικής οδού

Το τροχαίο έγινε στις 07:30 το πρωί της Τρίτης στον παράδρομο της εθνικής οδού από Γλύφα προς Αγίους Θεοδώρους, όταν από άγνωστη αιτία η οδηγός έχασε τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε πάνω σε κολώνα.

Στο αυτοκίνητο εκτός από την οδηγό επέβαιναν ακόμη τρεις γυναίκες και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και οι τέσσερις διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λαμίας.

Διερχόμενοι οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο είπαν ότι δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά ώστε να κινδυνεύει η ζωή τους, ωστόσο επειδή η πρόσκρουση ήταν αρκετά δυνατή υπήρξαν τραυματισμοί και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους στα Επείγοντα.

